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10 января 2017, 0:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

ФХР: Вопрос отмены матча за третье место на МЧМ будет поднят на комитете IIHF

Вопрос отмены игры за третье место на молодежных чемпионатах мира будет поднят на комитете Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Сборная России под руководством тренера Валерия Брагина завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира, проходившего в канадских городах Торонто и Монреаль. В матче за третье место россияне обыграли команду Швеции в овертайме — 2:1. После игры Брагин выразил мнение, что подобные игры на турнирах не нужны.

«Это больше компетенция международной федерации. Тут двоякое мнение. Да, на Кубке мира мы не играли за бронзу и получили ее, попав в полуфинал. С другой стороны — дается ребятам еще один шанс поиграть на турнире, выложиться, потратить эмоции. Здесь 50 на 50. На комитете IIHF этот вопрос будет подниматься, но у них есть свой интерес: все-таки это еще один матч, дополнительные билетные сборы. Вы знаете, что взрослые чемпионаты тоже проходят с бронзовыми матчами», — сказал Ротенберг журналистам.
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МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россия имеет шансы провести молодежный чемпионат мира по хоккею, Федерация хоккея России (ФХР) будет отстаивать свои интересы в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент организации Роман Ротенберг.
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