ФХР: Вопрос отмены матча за третье место на МЧМ будет поднят на комитете IIHF

Сборная России под руководством тренера Валерия Брагина завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира, проходившего в канадских городах Торонто и Монреаль. В матче за третье место россияне обыграли команду Швеции в овертайме — 2:1. После игры Брагин выразил мнение, что подобные игры на турнирах не нужны.

«Это больше компетенция международной федерации. Тут двоякое мнение. Да, на Кубке мира мы не играли за бронзу и получили ее, попав в полуфинал. С другой стороны — дается ребятам еще один шанс поиграть на турнире, выложиться, потратить эмоции. Здесь 50 на 50. На комитете IIHF этот вопрос будет подниматься, но у них есть свой интерес: все-таки это еще один матч, дополнительные билетные сборы. Вы знаете, что взрослые чемпионаты тоже проходят с бронзовыми матчами», — сказал Ротенберг журналистам.