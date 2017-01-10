ФХР: Вопрос отмены матча за третье место на МЧМ будет поднят на комитете IIHF
Вопрос отмены игры за третье место на молодежных чемпионатах мира будет поднят на комитете Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Сборная России под руководством тренера Валерия Брагина завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира, проходившего в канадских городах Торонто и Монреаль. В матче за третье место россияне обыграли команду Швеции в овертайме — 2:1. После игры Брагин выразил мнение, что подобные игры на турнирах не нужны.
«Это больше компетенция международной федерации. Тут двоякое мнение. Да, на Кубке мира мы не играли за бронзу и получили ее, попав в полуфинал. С другой стороны — дается ребятам еще один шанс поиграть на турнире, выложиться, потратить эмоции. Здесь 50 на 50. На комитете IIHF этот вопрос будет подниматься, но у них есть свой интерес:
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