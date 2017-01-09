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9 января 2017, 21:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Брагин: Возможно, Воробьёв — это новый Игорь Ларионов

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о таланте нападающего Михаила Воробьёва, который на МЧМ-2017 стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, не забившим ни одной шайбы за турнир.

Он набрал 10 (0+10) очков.

«Я очень рад за Мишу Воробьёва. Он побил рекорд всех времён по передачам. Это будущее российского хоккея. Возможно, это новый Игорь Ларионов. Голова у него очень светлая. Невероятно талантлив в плане организации игры. Превзошёл мои ожидания. Прибавил в обороне, как мы просили. Силён в созидании. Дай бог ему здоровья», — приводятся слова Брагина на официальном сайте НХЛ.
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