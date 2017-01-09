Он набрал 10 (0+10) очков.



«Я очень рад за Мишу Воробьёва. Он побил рекорд всех времён по передачам. Это будущее российского хоккея. Возможно, это новый Игорь Ларионов. Голова у него очень светлая. Невероятно талантлив в плане организации игры. Превзошёл мои ожидания. Прибавил в обороне, как мы просили. Силён в созидании. Дай бог ему здоровья», — приводятся слова Брагина на официальном сайте НХЛ.