Воронков: Было впечатление, что пройдём США и уж точно обыграем Канаду в финале
Защитник молодёжной сборной России Егор Воронков поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира 2017 года, в котором наша команда завоевала бронзовые медали.
«Обе медали дороги, и серебро МЧМ-2016, и эта бронза. За каждую проливали пот и кровь на площадке. В этот раз концовка турнира прошла на позитиве —
Мы не были слабее американцев, играли на равных, в этом я абсолютно убеждён. Но фортуна отвернулась от нас, в серии буллитов американцы оказались чуть мастеровитее. Впечатление было, что мы пройдём США и уж точно обыграем Канаду в финале. Если начинали мы турнир робко и опасливо, то вскоре команда набрала ход и разыгралась, обрела веру в себя и в большие цели. В этом заслуга нашего тренерского штаба и лично Валерия Брагина,
Очень жаль, что турнир так быстро завершился. Эти мгновения не забудутся никогда. И во время чемпионата мы стали одной семьёй, все сдружились. Все ребята общались друг с другом. Не было такого, чтобы
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