Капризов: Тренеры «Салавата Юлаева» поздравили с хорошим выступлением на МЧМ

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«Здорово встретили, все парни поздравили. Как состояние сейчас? Понятно, что тяжело. Так со всеми, кто приезжает из Канады. Тут ночь, там день, но ничего, быстренько должны привыкнуть, главное — правильно соблюдать режим.

Тренеры поздравили, сказали, что хорошо отыграли. Конечно, всей стране хотелось большего, чем третье место, но что получилось, то получилось.

На чемпионате мира думал только об играх за сборную. Сейчас приехал, и наступила акклиматизация, днем хочется спать, поэтому сейчас думаю только о том, как быстрее очнуться и начать играть за клуб. У меня тут еще с формой проблемы. У Миши Воробьева приехала, а у меня нет. Сегодня не в своей форме катался, — передает слова игрока официальный сайт уфимской команды.