Тренер: Хоккеистки РФ выполнили установку на игру с канадками на молодежном ЧМ

Встреча группы A, состоявшаяся в воскресенье в городе Злин, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу канадок.

«Накануне провели собрание, на котором разобрали сильные и слабые стороны сборной Канады. Сегодня девушки выполнили установку на матч. Нацеливали их на то, чтобы они больше бросали и лезли на пятак, создавали помехи вратарю. Было хорошее движение, а самое важное — на льду была команда, где все бились друг за друга, все старались. Единственное, что не получилось — это игра на своем пятаке, откуда нам были забиты все четыре шайбы», — сказал Бобарико, чьи слова приводит официальный сайт Федерации хоккея России.

«В целом от матча впечатление положительное, тем не менее, поражение есть поражение. Чуть-чуть мы не дотерпели. Уступая 2:3, имели отличный момент, но не реализовали его, там шайба сошла. И сами после этого пропустили из-за собственной ошибки», — добавил он.

В своем заключительном матче на групповом этапе 10 января сборная России, потерпевшая два поражения в двух встречах турнира, сыграет с командой Швеции.

«Завтра у нас игр нет, проведем восстановительную тренировку, затем посмотрим матч против канадок, разберем допущенные нами ошибки. Будем планомерно готовиться к игре со сборной Швеции», — сообщил Бобарико.