Тренер: Хоккеистки РФ выполнили установку на игру с канадками на молодежном ЧМ
МОСКВА, 8 янв —
Р-Спорт. Хоккеистки молодежной сборной России (игроки до 18 лет) выполнили установку на матч со сверстницами из Канады на чемпионате мира в Чехии, заявил главный тренер россиянок Евгений Бобарико.
Встреча группы A, состоявшаяся в воскресенье в городе Злин, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу канадок.
«Накануне провели собрание, на котором разобрали сильные и слабые стороны сборной Канады. Сегодня девушки выполнили установку на матч. Нацеливали их на то, чтобы они больше бросали и лезли на пятак, создавали помехи вратарю. Было хорошее движение, а самое важное — на льду была команда, где все бились друг за друга, все старались. Единственное, что не получилось — это игра на своем пятаке, откуда нам были забиты все четыре шайбы», — сказал Бобарико, чьи слова приводит официальный сайт Федерации хоккея России.
«В целом от матча впечатление положительное, тем не менее, поражение есть поражение.
В своем заключительном матче на групповом этапе 10 января сборная России, потерпевшая два поражения в двух встречах турнира, сыграет с командой Швеции.
«Завтра у нас игр нет, проведем восстановительную тренировку, затем посмотрим матч против канадок, разберем допущенные нами ошибки. Будем планомерно готовиться к игре со сборной Швеции», — сообщил Бобарико.
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