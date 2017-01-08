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8 января 2017, 21:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Олег Браташ: Третье место на этом чемпионате — хороший результат

Тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ прокомментировал выступление команды на чемпионата мира в Канаде.

— Выступление можно оценить как положительное, потому что мы завоевали медали. Если признать честно, изначальный расклад сил был не в нашу пользу, тем не менее, мы добились хорошего результата. Теоретически, конечно, можно было больше. Есть ещё первое место, есть финал, куда мы очень стремились и были близки к этому. Третье место на этом чемпионате — хороший результат.

Мы совершенно реально понимали расклад сил, мы знали соперников и знали, что будет сложно добиться результата. Мы искали пути, чтобы его добиться и нашли их, — передает слова Браташа «Спорт FM».

Напомним, что на завершившимся молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России заняла третье место.
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