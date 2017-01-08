Казахстанские девушки стартовали с поражения на чемпионате Мира-2017
Сборная Казахстана среди девушек до 18 лет в первой игре в рамках чемпионата Мира-2017 Первого дивизиона группы «В» в польском Катовице сыграла с Китаем.
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В казахстанских воротах побывало четыре шайбы за игру. В нашей сборной отличилась Татьяна Шахматова, забросившая шайбу в ворота Китая в конце второго периода.
10 января казахстанки сыграют с Польшей.
Китай U-18 — Казахстан U-18 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 15:29 Лиао (Фу). В равенстве
2:0 — 25:16 Ксинг (Ян). В равенстве
3:0 — 29:02 Лиао (Вонг, Гонг). В равенстве
3:1 — 39:35 Шахматова (Кокорина, Пяткова). В равенстве
4:1 — 59:57 Ян. В равенстве.
Вратари: Ли — Полиенко 00:00 — 25:49, Щеколова 25:49 — 60:00
Штрафы: 18:16 (10:4, 2:2, 6:10).
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