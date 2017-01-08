Казахстанские девушки стартовали с поражения на чемпионате Мира-2017

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В казахстанских воротах побывало четыре шайбы за игру. В нашей сборной отличилась Татьяна Шахматова, забросившая шайбу в ворота Китая в конце второго периода.



10 января казахстанки сыграют с Польшей.



Китай U-18 — Казахстан U-18 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 15:29 Лиао (Фу). В равенстве

2:0 — 25:16 Ксинг (Ян). В равенстве

3:0 — 29:02 Лиао (Вонг, Гонг). В равенстве

3:1 — 39:35 Шахматова (Кокорина, Пяткова). В равенстве

4:1 — 59:57 Ян. В равенстве.



Вратари: Ли — Полиенко 00:00 — 25:49, Щеколова 25:49 — 60:00

Штрафы: 18:16 (10:4, 2:2, 6:10).