Илья Самсонов: На сувениры и подарки не осталось времени
Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов, попавший в сборную звезд на МЧМ-2017 в Монреале и Торонто, в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о турнире, значимости бронзовой медали и планах на ближайшее будущее.
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Самсонов к такому вниманию еще не привык. В зале прилета аэропорта «Шереметьево» ему вручили цветы, а болельщики атаковали похлеще американцев и шведов. Когда срасти улеглись, представилась возможность побеседовать с героем чемпионата.
— Что для вас эта бронзовая медаль? Шаг назад? Ведь год назад в Хельсинки было серебро.
— Очень рад, счастлив от того, что выиграл эту медаль. В Канаде, на родине хоккея. Наша бронза — точно не шаг назад, а шаг вперед. Лично для меня. Ведь в Хельсинки я был запасным, а теперь провел все матчи, кроме одного.
— Как вам Канада?
— Родина хоккея — этим все сказано. Болельщики, арены в Торонто и Монреале. Впечатлений масса.
— Кто за вас болел в Канаде?
— Мама там была. А так поддерживал весь Магнитогорск, мои родные, девушка, друзья. Всем спасибо.
— С мамой часто виделись?
— Нет. В основном общались по телефону.
— А кто из «Магнитки» звонил?
— Вася Кошечкин. Вот с ним разговаривали каждый день. Он для меня как родной. Брат, друг, отец. Его советы очень важны.
— Мозякин звонил?
— Нет, — Самсонов наконец улыбнулся.
— Пока вы выигрывали медали в Канаде, «Металлург» в чемпионате КХЛ ушел в отрыв, а Кошечкин сушит сухари. Не боитесь после возвращения сесть в запас?
— Нет, не боюсь. А за свою команду и Васю очень рад.
— В конце второго периода матча за бронзу вы потянули пах и даже не сразу поднялись со льда. Сейчас здоровье не беспокоит?
— Да все более или менее. Это ж хоккей. Важно было доиграть матч.
— Готовы в самое ближайшее время выйти на лед?
— Да, сто процентов.
— Самый для вас сложный соперник? Матч?
— Да все соперники сильные. Все матчи сложные. От ножа. А самый сложный — очередной.
— Как вам чемпионы мира американцы?
— Хорошая боевая команда. Очень бросающая и хладнокровная. Были приятно удивлены, когда сыграли с ними на равных.
— Эта «пшенка», которую вы запустили в конце первого периода…
— …Техническая ошибка, со всяким бывает. Никто небезгрешен. Сейчас этот момент даже не хочу вспоминать.
— Знали, что теперь бьют не три, а пять буллитов?
— Знал.
— А
— Вам виднее.
— Терри и впрямь наследник Оши, который «раздевал» нашего Бобровского в Сочи?
— Терри — отличный буллитер. Но об Оши и Сочи я тогда не думал. Американцам
— Есть ли у вас рецепт, как успешно играть на буллитах?
— Пожалуй, нет.
— Трудно было настроиться на матч за бронзу? У вас ведь уже есть серебро.
— Я бы так не ставил вопрос. Важно было уехать из Канады с победой. Так что настраивать даже не пришлось.
— Защитнику Воронкову, вынесшему шайбу с ленточки спасибо сказали?
— Да. Все друг друга поблагодарили. Мы ведь КОМАНДА!
— А Рыкова за то, что привез шведский гол тоже поблагодарили?
— Да ничего ему не сказали. Рабочий момент. Все ошибаются. Он ведь не нарочно. Хотел как лучше.
— О чем разговаривали со своим дублером Красоткиным, когда во время пауз подъезжали к лавке попить водички?
— Когда как. Иногда обсуждали какие моменты.
— Кто ваш кумир?
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— Что вам дал тренер вратарей сборной Куликов?
— Много дельных советов дал, подсказывал. Хорошо с ним общались, сдружились. Он помог и как психолог, и как специалист.
— Наверное, сувениры и подарки из Канады везете?
— Нет, времени не было все это купить.
— И даже шайбы не привезли?
— Шайбы? Нет, не люблю их доставать из ворот. Даже на разминке. Плохая примета.
— В феврале в Гётеборге пройдут Шведские игры, на которые отправится экспериментальный состав сборной. К вызову готовы?
— Да. Почему нет? Если позовут, с удовольствием сыграю за национальную сборную. Но не стоит так далеко заглядывать. Сейчас надо вернуться в клуб и готовиться к
— Наверное, в Торонто и Монреале посещали мысли об НХЛ? Вы ведь задрафтованы «Вашингтоном»?
— Мысли посещали совсем другие, о чемпионате мира. А НХЛ…
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