Илья Самсонов: На сувениры и подарки не осталось времени

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Самсонов к такому вниманию еще не привык. В зале прилета аэропорта «Шереметьево» ему вручили цветы, а болельщики атаковали похлеще американцев и шведов. Когда срасти улеглись, представилась возможность побеседовать с героем чемпионата.

— Что для вас эта бронзовая медаль? Шаг назад? Ведь год назад в Хельсинки было серебро.

— Очень рад, счастлив от того, что выиграл эту медаль. В Канаде, на родине хоккея. Наша бронза — точно не шаг назад, а шаг вперед. Лично для меня. Ведь в Хельсинки я был запасным, а теперь провел все матчи, кроме одного.

— Как вам Канада?

— Родина хоккея — этим все сказано. Болельщики, арены в Торонто и Монреале. Впечатлений масса.

— Кто за вас болел в Канаде?

— Мама там была. А так поддерживал весь Магнитогорск, мои родные, девушка, друзья. Всем спасибо.

— С мамой часто виделись?

— Нет. В основном общались по телефону.

— А кто из «Магнитки» звонил?

— Вася Кошечкин. Вот с ним разговаривали каждый день. Он для меня как родной. Брат, друг, отец. Его советы очень важны.

— Мозякин звонил?

— Нет, — Самсонов наконец улыбнулся.

— Пока вы выигрывали медали в Канаде, «Металлург» в чемпионате КХЛ ушел в отрыв, а Кошечкин сушит сухари. Не боитесь после возвращения сесть в запас?

— Нет, не боюсь. А за свою команду и Васю очень рад.

— В конце второго периода матча за бронзу вы потянули пах и даже не сразу поднялись со льда. Сейчас здоровье не беспокоит?

— Да все более или менее. Это ж хоккей. Важно было доиграть матч.

— Готовы в самое ближайшее время выйти на лед?

— Да, сто процентов.

— Самый для вас сложный соперник? Матч?

— Да все соперники сильные. Все матчи сложные. От ножа. А самый сложный — очередной.

— Как вам чемпионы мира американцы?

— Хорошая боевая команда. Очень бросающая и хладнокровная. Были приятно удивлены, когда сыграли с ними на равных.

— Эта «пшенка», которую вы запустили в конце первого периода…

— …Техническая ошибка, со всяким бывает. Никто небезгрешен. Сейчас этот момент даже не хочу вспоминать.

— Знали, что теперь бьют не три, а пять буллитов?

— Знал.

— А кто-то подумал иначе. Ведь первые три буллита вы так уверенно отразили, а потом…

— Вам виднее.

— Терри и впрямь наследник Оши, который «раздевал» нашего Бобровского в Сочи?

— Терри — отличный буллитер. Но об Оши и Сочи я тогда не думал. Американцам где-то повезло. Все решили миллиметры.

— Есть ли у вас рецепт, как успешно играть на буллитах?

— Пожалуй, нет.

— Трудно было настроиться на матч за бронзу? У вас ведь уже есть серебро.

— Я бы так не ставил вопрос. Важно было уехать из Канады с победой. Так что настраивать даже не пришлось.

— Защитнику Воронкову, вынесшему шайбу с ленточки спасибо сказали?

— Да. Все друг друга поблагодарили. Мы ведь КОМАНДА!

— А Рыкова за то, что привез шведский гол тоже поблагодарили?

— Да ничего ему не сказали. Рабочий момент. Все ошибаются. Он ведь не нарочно. Хотел как лучше.

— О чем разговаривали со своим дублером Красоткиным, когда во время пауз подъезжали к лавке попить водички?

— Когда как. Иногда обсуждали какие моменты.

— Кто ваш кумир?

— Кого-то одного не назову. За всеми понемногу слежу. Особенно за нашими вратарями.

— Что вам дал тренер вратарей сборной Куликов?

— Много дельных советов дал, подсказывал. Хорошо с ним общались, сдружились. Он помог и как психолог, и как специалист.

— Наверное, сувениры и подарки из Канады везете?

— Нет, времени не было все это купить.

— И даже шайбы не привезли?

— Шайбы? Нет, не люблю их доставать из ворот. Даже на разминке. Плохая примета.

— В феврале в Гётеборге пройдут Шведские игры, на которые отправится экспериментальный состав сборной. К вызову готовы?

— Да. Почему нет? Если позовут, с удовольствием сыграю за национальную сборную. Но не стоит так далеко заглядывать. Сейчас надо вернуться в клуб и готовиться к плей-офф.