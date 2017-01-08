«Три дня мне не звоните. Буду отсыпаться»

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СПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ

За два часа до появления в зале прилета бронзовых героев все было спокойно. О хоккее в аэропорту поначалу напоминал только магазинчик с атрибутикой сборной России. Да еще двое взрослых мужчин, одетых в свитеры национальной команды, с парой очень шумных детей с дудками и в форме «Атланта». Было видно, что эта жизнерадостная компания очень ждала Валерия Брагина и его молодежку, раз через морозную столицу добралась до аэропорта.

В самом зале расположилась внушительная группа поддержки защитника Егора Воронкова — родители, младший брат и его девушка Екатерина.

— В прошлый раз, представляете, не успели встретить, — рассказал Денис, отец хоккеиста, о чемпионате мира-2016 в Хельсинки, с которого Воронков вернулся с серебряной медалью.

— Егор в Канаде сыграл хорошо, быть для защитника незаметным — это ведь неплохо.

— Я как отец ждал большего. Думал, Егор выйдет на лидирующие позиции, но он отправился на чемпионат мира с серьезной травмой. Вопрос вообще стоял об операции. Но сын посоветовался с врачом, закачал ногу и решил ехать. Был бы полностью здоров, думаю, сыграл бы лучше. Хотя вроде при нем не пропускали, только в меньшинстве от канадцев. Сейчас будем думать, что делать дальше — ложиться на операцию или дождаться окончания сезона. Ведь «Витязь» борется за плей-офф, куда давно не выходил.

О характере повреждения мы распространяться не будем, но поверьте на слово, что играть с такой серьезной травмой — это спортивный подвиг.

СОВЕТ ОБ НХЛ

Стыковочный рейс из Парижа опоздал минут на 40. Его самые важные пассажиры — хоккеисты — задержались еще дольше из-за проблем с получением багажа. Первыми в зале ожидания, куда подтянулись десятки представителей СМИ, появились тренеры — Валерий Брагин и Олег Браташ. Их встретили цветами и вспышками камер фотокорреспондентов.

Болельщиков до Шереметьево добралось немного, зато каждый из них получил возможность лично сказать тренерам и игрокам по несколько теплых слов, пожать руки, получить автограф и сделать совместную фотографию. Картина была близкой к идиллии. Семейство Воронковых окружило Брагина и тоже не упустило шанса заполучить красивое фото. А чуть раньше главный тренер жег глаголом, отвечая на разнообразные вопросы журналистов.

Он еще раз подтвердил, насколько ему тяжело пришлось на турнире, и убедительно объяснял, что канадцы не стали бы сборной России помехой, если ей удалось бы пробиться в финал. Не поверить этим словам было невозможно. Фирменные прищур и улыбка снова появились на лице на Брагина, когда один из ретивых коллег начал сравнивать Кирилла Капризова с Сидни Кросби.

— Рад за Кирилла. Он, конечно, не Кросби. Это Капризов. Следующий, кто придет. Мы с ним вчера общались три часа, он сказал, что наберет мне, когда закончится его нынешний контракт, и спросит совета о том, стоит ли ехать в НХЛ.

Под конец измученного Брагина стали приглашать на телевидение и в редакции. «В ближайшие три дня мне даже не звоните. Буду отсыпаться и отдыхать», — пояснил главный тренер. Никто ему возражать даже не думал.

БУДУЩЕЕ У НАШЕГО ХОККЕЯ ЕСТЬ

Мы с коллегами, чего скрывать, порой с некоторой долей скепсиса относимся к таким мероприятиям, считая их протокольными. Но пообщаться вживую с парнями, которые по идее должны быть утомлены многочасовыми перелетами, оказалось занятием не только интересным, но и веселым. Капитан сборной Капризов на хитрые вопросы отвечал с юмором, убеждая, что статус звезды его не изменит.

— Каким человеком был, таким и останусь. Валерий Николаевич сказал, что я смотрелся поярче, чем Володя Тарасенко в 2011-м? Приятно, конечно, но тогда ведь сборная выиграла золотые медали, — сдержанно оценил комплименты в свой адрес нападающий «Салавата Юлаева».

Заодно он рассказал, как его по ходу чемпионата мира пытались на льду вывести из равновесия и спровоцировать игроки других сборных, в частности, американцы. Лучшим ответным оружием со стороны нашего капитана была улыбка. «Я же веселый человек, с каменным лицом не смогу кататься, даже если попросят».

Если была бы возможность, то Капризова мы бы расспрашивали еще долго. Но всему свое время. Игроки и на льду, и за его пределами показали себя профессионалами. Вратарь Илья Самсонов после того, как за 20 минут общения с журналистами раз пять услышал вопрос про буллиты в полуфинале от американца Терри, взмолился и попросил пресс-атташе сборной, чтобы его больше не терзали. Часть игроков вернулись в зал для получения багажа и разъехались только спустя час после того, как встречающие покинули аэропорт.

Хочется верить, что у себя в клубах бронзовые медалисты Монреаля получат шанс выйти на первые роли. Как в «Салавате» уже удалось Капризову с Воробьевым. Без них уфимцы терпят бедствие.

— Спады бывают у любой команды, — философски заметил Воробьев. — Если говорить о турнире, то меня мотивировала сама атмосфера МЧМ и понимание, что выпал такой шанс. После такого турнира может произойти скачок в карьере. Я приобрел хороший игровой опыт. На маленьких площадках приходится быстрее думать. Надеюсь, это мне поможет в выступлении за клуб.

Мы и не сомневаемся. Будущее у нашего хоккея есть.