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— Турнир получился для нас очень тяжелым, но самое главное, что все ребята прилетели с хорошим настроением. Медали есть медали. Сейчас же готовимся привыкать к московским морозам, — начал Брагин, при котором команда впервые за пять чемпионатов мира не смогла выйти в финал и сыграла в матче за 3-е место.

— Почему МЧМ стал таким тяжелым?

— В плане достижения результата пришлось как никогда сложно. Мы все прекрасно понимали, когда пошли на такой выбор хоккеистов. Самым главным было надежно сыграть в обороне. Атака от этого немного пострадала.

— Как бы сыграли в финале, если чуть больше повезло в матче с американцами?

— Мы бы их (канадцев) обыграли. Вы ведь видели, как нам удалось добавить в третьем периоде матча с США. К тому же канадцы имели меньше времени на восстановление после полуфинала.

— Был ли по ходу турнира сложный момент, может быть, после поражений в группе?

— Нет, я всегда говорю, что групповой этап — подготовка к решающим матчам. Самой нашей лучшей игрой стал полуфинал с США.

— Капризов не любит бить буллиты?

— Просто не умеет. Пока не умеет.

— Если сравнивать эту сборную с той, что выиграла золото в Баффало, то есть сейчас ребята, равные по одаренности Тарасенко, Панарину, Кузнецову, Орлову?

— Такие ребята есть. С Капризовым и Самсоновым все и так понятно. Надеюсь, прибавят Сергачев и Рыков. Гурьянов? Дай Бог.

— Что ему сказали после матча?

— Я очень рад за него. В нем не ошибся. Он тоже доволен чемпионатом. Самое главное, как он будет развиваться дальше.

— Почему в нем сомневались?

— Есть у него проблемы, о которых он сам прекрасно знает. Мы с ним поговорили. Гурьянов сказал: «Валерий Николаевич, возьмете меня в сборную — этих проблем никогда не будет. Свое слово сдержал. Молодец!

— Что скажете про Капризова?

— Очень рад за него. Мы с ним вчера часа три беседовали, это адекватный парень, у него есть правильные цели. С кем сравнить? Не Кросби, но потенциально очень сильный игрок. Капризов сейчас сыграл даже поярче, чем Тарасенко в 2011-м.

— Как быть с его возможным отъездом в НХЛ?

— Когда встанет этот вопрос, он обещал позвонить мне.

— Воробьев себя тоже здорово проявил.

— Рад за Мишу. Превзошел ожидания. Похож на Ларионова? Может быть. Очень добавил в обороне, как мы и просили. А в плане созидания Воробьев как обычно проявил себя хорошо.

— Ситуация с буллитами в полуфинале сбила Самсонова с толку?

— Нет, он все прекрасно знал. Что касается регламента, то я бы предложил внести изменение — отдать бронзу двум командам, проигравшим в полуфиналах. У меня в первый раз такой опыт, как настраивать ребят, когда финал был так близок? Спасибо всем, что смогли собраться.

— С бронзой приятнее возвращаться, чем с серебром?

— Меня устраивает только золото. Причем оно было по силам. С не самым мощным составом.

— Как отнесетесь к предложению снова сделать из МЧМ круговой турнир с восемью участниками без плей-офф?

— Канады — молодцы, это их бизнес, все делают под себя. Но я всегда буду против такого предложения.

— Будущий год — 1998-й — сильнее?

— Слабее, вы сами видели, как сыграл его лучший нападающий Рубцов.

«БРАГИН — КАК ВТОРОЙ ОТЕЦ»

Кирилл КАПРИЗОВ, капитан и нападающий молодежной сборной России:

— Мы искренне радовались бронзе, ведь после обидного проигрыша в полуфинале не хотелось становиться четвертыми. Эмоций после полуфинала не было, пришлось поговорить с ребятами, собраться. Буллиты? С ними какая-то проблема. Брагин об этом говорил все сборы. Не знаю, почему с ними не идет. Надо работать.

О чем говорили с Брагиным три часа? О хоккее, о жизни. На разные темы. Он многое мне рассказал, что должно помочь в дальнейшем. Можно сказать, что стал как второй отец. Обещал, что позвоню ему, когда истечет контракт, чтобы посоветоваться, что делать дальше. За полтора года, проведенные в молодежке, я у него многому научился.

Брагин сказал, что я смотрелся поярче Тарасенко в 2011-м? Не знаю даже, как так можно было сказать. Тем более тогда ребята стали чемпионами. Приятно слышать такое, но ничего не изменится: я останусь таким, какой есть. Что касается Тарасенко, то было приятно посмотреть видео с его пожеланиями, также как и от Кузнецова, Орлова, Зайцева. Когда слушаешь ребят, которые столько прошли, то понимаешь еще больше, какая честь сыграть на таком турнире за сборную своей страны.

Я ехал на турнир с пониманием, что от меня ждут многого, поэтому было интересно. Соперники смотрели на меня иначе, чем раньше. Ездили, подкалывали. И, конечно, провоцировали, без этого никуда. Что-то американцы пытались на своем матерном говорить. Эти вещи я немного понимаю (смеется). В ответ я им просто улыбался. Я же веселый человек. А какая разница, если всего понять было невозможно? Ездить с каменным лицом у меня все равно не получится.

Михаил ВОРОБЬЕВ, нападающий молодежной сборной России:

— О том, я побил рекорд Могильного по передачам на одном МЧМ, сам узнал только после окончания турнира.

Брагин сказал, что не ждал от меня такой сильной игры? Многие не ждали. Я был уверен, что на таком престижном турнире у меня игра пойдет, и удача будет сопутствовать. Меня мотивировала сама атмосфера МЧМ и понимание, что выпал такой шанс. После такого турнира может произойти скачок в карьере. Я этим должен был воспользоваться. Получилось. Приобрел хороший игровой опыт. На маленьких площадках приходится быстрее думать, мне на такой больше нравится играть. Надеюсь, это мне поможет в выступлении за клуб.

Почему не удалось забить? Больше нравится отдавать передачи, чем забивать, а забил однажды — буллит американцам. Брагин сравнил меня с Ларионовым? Мне нравился Сергей Зиновьев. Иногда стараюсь ему подражать. Я на его матчи ходил в Уфе, когда был помладше. Сейчас приятно играть вместе с Капризовым и Умарком. Швед — хороший парень. Он даже понимает мой английский, который я и сам не до конца понимаю (смеется).