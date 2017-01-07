Капризов: юниор, который покорил Россию

Молодежный чемпионат мира для России прошел не зря. И не только потому, что мы вновь показали характер и все-таки выиграли медали. Есть и еще один, пусть не командный, а персональный, но от того не менее приятный факт: на российском хоккейном небосклоне зажглась новая звезда.

Да, нет никакой сенсации в том, что хоккеист, который в 19 лет разрывал КХЛ, повторяя рекордный график Евгения Кузнецова, подтвердил в сборной ожидания от своей игры. Однако клубные успехи — это прекрасно, но без международных достижений всенародной любви в России не завоевать. Ничего не попишешь — таковы традиции.

Кирилл Капризов — конечно, везунчик. Не каждого юниора судьба толкает в руки тренеров, которые знают, как работать с молодежью, и главное — хотят этого. Герман Титов, который рискнул поставить 18-летнего парнишку в первое звено, и не столь важно, что это была всего лишь «Кузня». Игорь Захаркин, который в напичканном опытными и дорогими форвардами «Салавате» сделал ставку именно на Капризова и вывел его на новый уровень. И, конечно, Валерий Брагин — а тут вы и так все прекрасно знаете, воспоминания свежее некуда.

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Но везет и вправду тому, кто везет. Капризов не был награжден природой выдающимися физическими данными, как Овечкин, Малкин или Ковальчук. Нет в его арсенале и шикарного катания, которому бы позавидовали некоторые фигуристы, как у того же Кузнецова. У Кирилла не было и столь мощной опоры для развития карьеры в лице отца-экс-хоккеиста, как у Тарасенко. Капризов дебютировал в КХЛ очень рано — в 17 лет — но до нынешнего сезона никто не рассуждал о его перспективах, используя приставку «топ». Когда «Миннесота» выбрала Капризова полтора года назад лишь в пятом раунде под далеким 135-м номером, никто и не удивился столь низким оценкам таланта россиянина. Да, техничный, да, рукастый, да, снайпер — но вроде как таких ребят на каждом драфте по несколько десятков, разве нет?

Однако сейчас выбор «Уайлд» выглядит настоящей кражей: проведи НХЛ редрафт 2015 года, Кирилл мог попасть бы в первую десятку, а на большее (и то лишь пока) не претендовал бы лишь из-за крутости своего поколения хоккеистов — того самого, с Макдэвидом, Айкелом, Марнером, Проворовым и еще парой десяткой сверхталантливых парней.

Что же изменилось? Все просто: талант помножился на невероятную работу над собой, которая довела все лучшие качества Капризова до состояния, близкого к идеальному — для 19-летнего хоккеиста, конечно. Я не вспомню другого столь же впечатляющего перфоманса от российского хоккеиста на молодежном чемпионате мира — советские времена не берем. Кузнецов? На МЧМ-2012 моментами он выглядел словно хоккейный бог, спустивший на землю, но 9 из его турнирных 13 очков, набранные в матче с Латвией, все же немного смущают. А годом ранее он начал бомбить лишь в плей-офф — после поражений от канадцев и шведов в группе Евгений получил изрядную и заслуженную порцию критики. Овечкин и Малкин? Они были, безусловно, очень хороши, причем не на одном чемпионате, а сразу на трех, но чтобы после какого-то из тех турниров хотелось сказать «вау» и заорать от восторга — ну ведь не было такого.

А сейчас хотелось. От того, как Капризов забрасывал шайбы почти в каждом матче и в конце концов установил российский снайперский рекорд (9 голов), причем забивал он не только Латвии — свое от него получили и американцы, и канадцы, и шведы. От того, как негабаритый нападающий (178 см) лез во все «грязные» зоны — на пятак, в углы, к бортам — и хитовал куда более крупных оппонентов. Наконец, от того, как серьезный и уже солидный мастер после матчей улыбался (или плакал, как после полуфинала), не скрывая своих эмоций от хоккейного мира.

И правда, с виду он еще юниор, каким формально был до своего последнего матча в молодежке, но по готовности к битвам на любом уровне — настоящий мужик. Капризов не столь эффектен, как многие его предшественники, зажигавшие на МЧМ, но в эффективности ему равных нет. То, что он делает, кажется донельзя простым, но любая защита оказывается перед Кириллом в дураках. Причем помощь от партнеров ему если и нужна, то минимальная: высокая результативность Полунина и Воробьева (в случае последнего ассистентская) — заслуга Капризова, но никак не наоборот.