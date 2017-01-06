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6 января 2017, 20:06 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Молодежная сборная России по хоккею прилетит в Москву с ЧМ в субботу вечером

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России, завоевавшие бронзовые медали на молодежном чемпионате мира в Канаде, прилетят в Москву в субботу вечером, самолет приземлится в аэропорту Шереметьево, сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе российской команды.

Сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина в матче за третье место в четверг в Монреале обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в овертайме (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

«В субботу, 7 января, в 18:35 по московскому времени команда прибудет в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Парижа», — сообщили в пресс-службе сборной России.

Молодежный чемпионат мира проходил в канадских городах Торонто и Монреаль. Победу на нем одержала сборная США, в финале одолевшая хозяев льда канадцев.

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