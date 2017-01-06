Молодежная сборная России по хоккею прилетит в Москву с ЧМ в субботу вечером
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России, завоевавшие бронзовые медали на молодежном чемпионате мира в Канаде, прилетят в Москву в субботу вечером, самолет приземлится в аэропорту Шереметьево, сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе российской команды.
Сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина в матче за третье место в четверг в Монреале обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в овертайме (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
«В субботу, 7 января, в 18:35 по московскому времени команда прибудет в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Парижа», — сообщили в
Молодежный чемпионат мира проходил в канадских городах Торонто и Монреаль. Победу на нем одержала сборная США, в финале одолевшая хозяев льда канадцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter