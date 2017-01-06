Агент: Рубцова обследуют врачи «Филадельфии», затем хоккеист определится с карьерой

Рубцов получил повреждение носа в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал. Позже генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что хоккеист не полетит с командой в Россию из-за перелома носа и сотрясения мозга. По информации канадского издания RDS, Рубцов принял решение остаться в Северной Америке, чтобы завершить сезон в клубе юниорской лиги Квебека «Шикутими».

«На сегодняшний день могу только сказать, что он летит в “Филадельфию” встречаться с докторами по поводу его носа и сотрясения. Почему летит не в Россию? Перелет в Филадельфию занимает чуть больше часа, а в Россию — 16 часов с учетом пересадки, это большая разница. Герман уже летел из Торонто в Монреаль 45 минут, и все было нормально, но это не то, что лететь через океан», — сказал по телефону Гандлер.

«В “Филадельфии” его обследуют, и только после этого будет решаться вопрос с хоккеем, — добавил агент Рубцова. — Мы не знаем, может ли он играть, сколько ему нужно пропустить времени. Главный вопрос, который интересует родителей Германа и нас — его здоровье. Нам пошла на встречу и Федерация хоккея России, потому что для них здоровье хоккеиста также на первом месте, здесь у нас никаких разногласий нет. Только потом могут быть какие-либо решения в отношении хоккея».