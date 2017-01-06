Агент: Рубцова обследуют врачи «Филадельфии», затем хоккеист определится с карьерой
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий молодежной сборной России и подмосковного «Витязя» Герман Рубцов пройдет медицинское обследование в расположении клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», после чего будет принимать решение о дальнейшей карьере, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Марк Гандлер.
Рубцов получил повреждение носа в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал. Позже генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что хоккеист не полетит с командой в Россию
«На сегодняшний день могу только сказать, что он летит в “Филадельфию” встречаться с докторами по поводу его носа и сотрясения. Почему летит не в Россию? Перелет в Филадельфию занимает чуть больше часа, а в Россию — 16 часов с учетом пересадки, это большая разница. Герман уже летел из Торонто в Монреаль 45 минут, и все было нормально, но это не то, что лететь через океан», — сказал по телефону Гандлер.
«В “Филадельфии” его обследуют, и только после этого будет решаться вопрос с хоккеем, — добавил агент Рубцова. — Мы не знаем, может ли он играть, сколько ему нужно пропустить времени. Главный вопрос, который интересует родителей Германа и нас — его здоровье. Нам пошла на встречу и Федерация хоккея России, потому что для них здоровье хоккеиста также на первом месте, здесь у нас никаких разногласий нет. Только потом могут быть
Собеседник агентства не стал отвечать на прямой вопрос о том, где продолжит карьеру Рубцов. «Информацию канадской прессы не хочу ни подтверждать, ни опровергать, — отметил Гандлер. — Мы об этом на данный момент вообще не думаем. У Германа обследование
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