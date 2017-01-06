Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28349639/
6 января 2017, 20:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Агент: Рубцова обследуют врачи «Филадельфии», затем хоккеист определится с карьерой

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий молодежной сборной России и подмосковного «Витязя» Герман Рубцов пройдет медицинское обследование в расположении клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», после чего будет принимать решение о дальнейшей карьере, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Марк Гандлер.

Рубцов получил повреждение носа в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал. Позже генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что хоккеист не полетит с командой в Россию из-за перелома носа и сотрясения мозга. По информации канадского издания RDS, Рубцов принял решение остаться в Северной Америке, чтобы завершить сезон в клубе юниорской лиги Квебека «Шикутими».

«На сегодняшний день могу только сказать, что он летит в “Филадельфию” встречаться с докторами по поводу его носа и сотрясения. Почему летит не в Россию? Перелет в Филадельфию занимает чуть больше часа, а в Россию — 16 часов с учетом пересадки, это большая разница. Герман уже летел из Торонто в Монреаль 45 минут, и все было нормально, но это не то, что лететь через океан», — сказал по телефону Гандлер.

«В “Филадельфии” его обследуют, и только после этого будет решаться вопрос с хоккеем, — добавил агент Рубцова. — Мы не знаем, может ли он играть, сколько ему нужно пропустить времени. Главный вопрос, который интересует родителей Германа и нас — его здоровье. Нам пошла на встречу и Федерация хоккея России, потому что для них здоровье хоккеиста также на первом месте, здесь у нас никаких разногласий нет. Только потом могут быть какие-либо решения в отношении хоккея».

Собеседник агентства не стал отвечать на прямой вопрос о том, где продолжит карьеру Рубцов. «Информацию канадской прессы не хочу ни подтверждать, ни опровергать, — отметил Гандлер. — Мы об этом на данный момент вообще не думаем. У Германа обследование сегодня-завтра, и где-то к концу недели мы будем знать, где находимся».

Россия U-20
Новости Матчи Состав
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Молодежная сборная России по хоккею прилетит в Москву с ЧМ в субботу вечером

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России, завоевавшие бронзовые медали на молодежном чемпионате мира в Канаде, прилетят в Москву в субботу вечером, самолет приземлится в аэропорту Шереметьево, сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе российской команды.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года