Варицкий: Хоккеист «молодежки» Рубцов не полетит с командой в Россию из-за травмы

Рубцов получил повреждение носа в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал.

«У него сильный перелом носа и сотрясение мозга. Он не может в ближайшее время летать на самолете, и уж тем более играть. Поэтому было принято решение, что он останется в Канаде, где пройдет дополнительное обследование и по возможности получит необходимую медицинскую помощь», — сказал Варицкий по телефону.

По информации канадского издания RDS, Рубцов принял решение остаться в Северной Америке, чтобы продолжить выступление за клуб юниорской лиги Квебека «Шикутими». «Не знаю, откуда такая информация. Пока этого сказать вам не могу», — отметил Варицкий.