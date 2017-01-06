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6 января 2017, 18:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Варицкий: Хоккеист «молодежки» Рубцов не полетит с командой в Россию из-за травмы

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий молодежной сборной России и подмосковного «Витязя» Герман Рубцов после завершения МЧМ-2017 остался в Северной Америке из-за травмы, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

Рубцов получил повреждение носа в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал.

«У него сильный перелом носа и сотрясение мозга. Он не может в ближайшее время летать на самолете, и уж тем более играть. Поэтому было принято решение, что он останется в Канаде, где пройдет дополнительное обследование и по возможности получит необходимую медицинскую помощь», — сказал Варицкий по телефону.

По информации канадского издания RDS, Рубцов принял решение остаться в Северной Америке, чтобы продолжить выступление за клуб юниорской лиги Квебека «Шикутими». «Не знаю, откуда такая информация. Пока этого сказать вам не могу», — отметил Варицкий.

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