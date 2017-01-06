До бронзы на двух звёздах. Это была самая слабая «молодёжка»?

Фазелю пора устаканить регламент МЧМ и задуматься о буллитах

Куда больший резонанс, чем игра или результат сборной России, вызвал регламент молодёжного чемпионата мира. Кто-то скажет, что переход с трёх буллитов на пять — несущественное изменение и к нему скоро привыкнут. Хоккей сам по себе вид спорта гибкий, привыкший к новаторствам. Да и, если вдуматься, какой переходный период обходится без накладок? Однако то, что ИИХФ не удосужилась разместить на своём сайте обновлённые правила, а сами организаторы не знали, когда включать финальную сирену, не укладывается в голове. Мы любим цитировать Александра Радулова, бросившего однажды свою знаменитую фразу про русский колхоз, но минувший чемпионат мира показал, что халатное отношение к своей работе не имеет национальности. И неважно, кто выиграл в той скандальной буллитной серии Россия — США, а кто проиграл.



Провальная информационная политика ИИХФ — это только полбеды. Этот чемпионат мира во всей красе показал, насколько могут разниться правила на одном турнире в зависимости от стадии. На групповом этапе овертайм проводится в формате «3 на 3» и длится 5 минут, в плей-офф 10 минут и «4 на 4», а в финальном матче команды и вовсе выясняют отношения на протяжении 20 минут без права на ошибку. От всего это рябит в глазах, причём не только у болельщиков, но и у игроков. Подготовиться, а тем более — привыкнуть, к таким «плавающим» правилам попросту невозможно. Не пора ли привести регламент под одну черту, и хотя бы все матчи плей-офф приравнять по правилам к финалу?



Кроме того, этот чемпионат мира в очередной раз заставил задуматься о целесообразности буллитов в играх на вылет. Имея в рукаве такой козырь как Трой Терри, американцы за счёт его бросков-близнецов сначала проползли в финал, а затем и выиграли золото. При этом ни в НХЛ, ни в КХЛ, ни даже в NCAA, где выступает большинство новоиспечённых чемпионов мира, буллиты не являются главным инструментом выявления победителя. Так для чего мы приучаем лучших 20-летних молодых игроков к тому, что не пригодится им во взрослой жизни?





Неурожай или идеальный состав для Брагина?

Если говорить о нашей сборной, то Валерию Брагину из неё удалось выжать максимум. Выход в финал стал бы чудом, а победа в нём, тем более над канадцами, чем-то сравнимым с Баффало-2011, а то и круче. Конечно, мало кто допускал, что наша «молодёжка» вылетит уже на стадии четвертьфинала или того хуже окажется на месте нынешних финнов, но подвигов от неё не ждали. Полуфинал — вот он потолок молодёжной сборной России, которого она в итоге и достигла. Ни больше, ни меньше. Вопрос стоял лишь в том, на какой ноте подопечные Брагина закончат турнир. Получилось на мажорной, а некоторые коллеги даже разглядели у завоёванной бронзы золотой отлив. Седьмой год подряд «молодёжка» заканчивает чемпионат мира в медалях, проявив характер. Думается, что именно в сплочённости и настрое россияне превзошли традиционно инфантильных шведов. Если уж в полуфинале «Тре крунур» разваливаются как соломенная избушка при первом же дуновении ветра, то откуда взяться загадочному шведскому характеру в утешительном финале?



Впрочем, шведы шведами, а наши парни молодцы. Пусть двум североамериканским командам, разыгравшим в итоге золото в блестящем финале, подопечные Брагина и проиграли, они могут носить неформальный титул сильнейшей молодёжной сборной Старого света. И это с откровенно неурожайным 1997 годом рождения. Больше половины из тех ребят, что взяли бронзу в Монреале, почти два года назад с позором вылетели от швейцарцев в четвертьфинале ЮЧМ. По сути, из игроков топ-уровня в распоряжении Брагина был один вратарь, два защитника в лице Сергачёва и Рыкова, и тройка нападения. Даже второе звено Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов скорее рабочее, чем играющее. Не случайно ведь на его основе была составлена спецбригада меньшинства. Приятным сюрпризом стала игра Тренина, но в целом игроки уровня Беляева, Волкова, Дронова, Юртайкина и Кудако вряд ли бы смогли пробиться в состав «молодёжки» образца прошлых лет.



Кому-то это может показаться абсурдным, тем более что Брагин впервые остался без финала, но складывается ощущение, что главному тренеру сборной России даже удобнее работать с таким составом, как на этом чемпионате мира. Когда нет необходимости искать компромисс между мастерством и характером, индивидуальной техникой и умением играть на партнёра, ему проще создать коллектив единомышленников. Перед поездкой в Торонто и Монреаль традиционно возникли вопросы по некоторым отцепленным кандидатам, но ни Коростелёв, ни Тянулин не кажутся будущими суперзвёздами, а Абрамов с Соколовым сами не лучшим образом проявили себя на суперсерии. Парадокс, но дефицит кадров позволил Брагину без давления со стороны собрать рабоче-крестьянский состав, где будущие первые номера драфта не толкаются локтями.

Капризов и Самсонов сыграли как будущие звёзды

Каким бы удобным и подходящим для Брагина ни был состав на этот МЧМ, сборная России вряд ли бы добралась до медалей без двух человек. Их фамилии можно найти в символической сборной турнира. Илья Самсонов и Кирилл Капризов стали главными творцами относительного успеха нашей «молодёжки». Они сыграли как большие звёзды молодёжного хоккея, полностью оправдав те авансы, что им выдавали перед поездкой в Канаду. Самсонов сыграл на уровне Василевского, который, к слову, тоже в своё время не лучшим образом провёл полуфинал чемпионата мира, проходившего в Канаде. Напомним, в 2012 году Брагин заменил Василевского на Макарова по ходу матча с хозяевами турнира. Илью он не тронул, и дело не только в том, что на этот раз на скамейке не было бэкапа уровня Макарова. Важное качество магнитогорца кроется в том, что даже после откровенных ляпов, коим справедливо считать первый гол сборной США, он способен собраться и дальше тащить команду на себе. Тот курьёзный гол с нулевого угла он компенсировал отражённым штрафным броском в третьем периоде, а неудачную игру в серии буллитов перекрыл безупречной игрой в «бронзовом» матче.



Если к подвигам на последнем рубеже мы, в общем-то, привыкли (до Самсонова огрехи защитников подчищали Василевский и Макаров, Сорокин и Шестёркин), то заранее назначенные лидеры далеко не всегда оправдывали ожидания. Чего только стоит не самая выдающаяся игра Наиля Якупова на МЧМ-2013 в Уфе, когда он подобно Капризову был капитаном «молодёжки». Кто-то сравнивает выступление Кирилла на этом турнире с перформансом Евгения Кузнецова в 2012 году. Тогда челябинец приехал в Калгари с двумя чемпионатами мира за плечами и, несмотря на поражение в финале, стал MVP турнира. Однако очки капитан серебряной команды набирал всего в двух играх турнира, а из 13 результативных баллов 9 (!) он заработал в игре с беззащитной Латвией. Капризов, набрав на одно очко меньше Кузнецова, был для «молодёжки» ценен тем, что забивал в по-настоящему сложные моменты и остался на сухом пайке только в матче со словаками.

Капризова-2017 сравнивают с Кузнецовым-2012, но если с кем и проводить параллели исходя из манеры игры, то с Владимиром Тарасенко. Оба они — крепко сбитые крайние форварды, эдакие танчики, способные и обыграть, и продавить. Даже внешне между ними есть какое-то еле уловимое сходство. Но главное, что объединяет Капризова и Тарасенко, это лидерские качества. Кирилл, как и другой сибиряк шесть лет назад, не боится идти в самое пекло и вести за собой партнёров. Тем удивительнее, что новокузнечанина на драфте НХЛ выбрали не в первом раунде как Тарасенко, а лишь в пятом. Можно только порадоваться за боссов «Миннесоты», которые урвали такой бриллиант почти за бесценок.





Брагин достучался до Гурьянова

Вряд ли бы сборная России добралась до буллитов с американцами и выиграла бы матч за третье место со шведами, прояви Брагин излишнюю принципиальность в «вопросе Гурьянова». Заключался он в простой, на первый взгляд, дилемме: брать или не брать? На одной чаше был несомненный талант и игра с мужиками. Ни много ни мало, тольяттинец дебютировал в КХЛ раньше Капризова, а сейчас выступает в АХЛ. Против его кандидатуры выступало удаление в прошлогоднем контрольном матче с Данией, а также не самый удачный старт нового сезона в составе фарм-клуба «Далласа». Брагин долго думал, привлекать ли Гурьянова к новому созыву «молодёжки», и даже выражал сомнения публично, что для него редкость. В итоге главный тренер сборной России принял решение, которое оправдалось сполна.

Важно ведь не только то, что Брагин взял Гурьянова в Монреаль и Торонто. Он мог засунуть Дениса в третье-четвёртое и безуспешно ждать отдачи вплоть до конца чемпионата. Вместо этого Валерий Николаевич смог найти подход к форварду. По признанию самого тренера, у него с Гурьяновым состоялся серьёзный разговор. В результате воспитанник «Лады» начал выходить в двух звеньях, заменяя травмированных игроков, и стал скрытым оружием сборной России, набирая очки во всех кубковых матчах. Особенно помощь Гурьянова пригодилась в полуфинале, когда американцам удалось закрыть Капризова. Все споры о формате буллитов стали возможны только благодаря его дублю и двум успешным попыткам в серии бросков. На счету Дениса и «бронзовый» гол в овертайме матча со шведами. То, что КПД Гурьянова увеличивался соизмерено его игровому времени — исключительно тренерское попадание.





Кто поедет в Баффало?

Следующий молодёжный чемпионат мира особенный. Во-первых, потому что он приходится на последний год контракта Брагина с ФХР. Во-вторых, пройдёт он в Баффало, где сборная России последний раз выигрывала золото. Сейчас, за год до возвращения в счастливый для нашего хоккея город, самое время прикинуть, кто сможет стать последователями Тарасенко и Панарина. Из тех, кто завоевал бронзу МЧМ-2017, на следующем чемпионате мира имеют право сыграть четыре игрока, но Сергачёв с вероятностью 99% будет недоступен из-за занятости в «Монреале». Таким образом, у Брагина будет по одному игроку с бронзовым опытом в каждую линию: вратарь Сухачёв, защитник Дронов и нападающий Рубцов.