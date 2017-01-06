Семь мгновений МЧМ-17

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«СЭ» составил рейтинг главных событий прошедшего молодежного чемпионата мира.

АМЕРИКАНСКИЕ БУЛЛИТЫ РЕШАЮТ.

Североамериканский финал превзошел все ожидания специалистов. Выходцы из NTDP могли снять вопрос о победителе в основное время и овертайме, но решили подарить нам первый буллитный спор за медали в истории МЧМ. Судьбу серии вновь решил новый Ти Джей Оши, как называют специалисты 19-летнего Троя Терри. Как и днем ранее, проспект «Анахайма» красочно реализовал свои попытки, и вернул американцев на вершину пьедестала спустя четыре года, когда Гибсон, Троуба и Гальченюк сотоварищи первенствовали в Уфе.

БРАГИН СНОВА В МЕДАЛЯХ, НО МИМО ФИНАЛА.

Россияне опустились ниже второго места впервые после возвращения Валерия Брагина. Тем не менее после обидной осечки в буллитах с американцами парни выстояли в принципиальной битве за бронзу. В целом наставник приводил нашу молодежку к медалям на каждом из пяти МЧМ (золото — 2011, серебро — 2012, 2015, 2016, бронза — 2017). Через год в Баффало Валерию Николаевичу представится шанс замкнуть семилетний круг в городе российских камбэков.

ФИНСКИЙ ПРОВАЛ.

Ранее действующему чемпиону никогда не грозило понижение в классе на молодежных чемпионатах мира. После успеха в Хельсинки новый наставник Суоми Юкка Раутакорпи привез в Канаду экспериментальный состав. Юные «львы» оказались беззубыми в атаке и финишировали с худшим результатом с 1955 года. Прямо по ходу турнира экс-наставника «Амура» сменил Юсси Ахокас. В серии на выбывание команда Суоми отправила в дивизион 1A латвийцев Эрикса Милунса, и в следующем году от испивших горя финнов стоит ожидать прорыва.

ДАТСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ.

«Викинги» в третий раз подряд успешно преодолели рубеж предварительного этапа. Открытием турнира команду Олафа Эллера уже не назовешь. Помимо крепкой сыгранности у датчан с каждым сезоном — все больше ярких исполнителей. Два года назад в Торонто блистали ныне лучший ассистент «Виннипега» Николай Элерс и Оливер Бьоркстранд из «Коламбуса»; голкипер Томас Лилли едва не выбил россиян в ¼ в Хельсинки. На этот раз нервы соперникам потрепали Александр Тру и Матиас Фром, а легионеры из CHL Йоаким Бликфельд и Кристиан Вайсе выступят в Баффало.

РЕКОРДЫ КАПРИЗОВА И ВОРОБЬЕВА.

В Монреале и Торонто мы увидели самую ударную первую пятерку сборной России за последнее время. Кирилл Капризов и Михаил Воробьев получали все больше игрового времени в «Салавате» в этом сезоне, и на МЧМ понимали друг друга с полуслова. Поначалу из тройки слегка выпадал Александр Полунин, но по ходу турнира железнодорожник классно сыгрался с партнерами. Капризов с 9 шайбами завершил турнир лучшим бомбардиром и снайпером, обновив российский рекорд на МЧМ. Воробьев хоть ни разу не поразил цель, отдал больше всех передач (10) и тоже обновил соответствующее достижение среди россиян.

ИЛЬЯ «ПОЛКОМАНДЫ» САМСОНОВ.

Магнитогорец блестяще провел свой второй молодежный форум, на котором отыграл больше других коллег по амплуа. Российский вратарь подчищал многочисленные огрехи партнеров, а со словаками и датчанами поставил замок на ворота. Искрометные сэйвы Самсонов украсили обзор почти каждого игрового дня. И хотя финн Вехвеляйнен обогнал его по статистике, журналисты поставили Самсонова на последний рубеж в символической сборной МЧМ-2017.

КАНАДЦЫ — БЕЗ ДОМАШНЕГО ЗОЛОТА, НО С MVP ШАБО.

Родоначальникам хоккея не покорился золотой рубеж двухлетней давности, хотя подопечные Доминика Дюшарма показывали чемпионскую игру по ходу турнира. Организаторы подсластили пилюлю, отдав «первораунднику» «Оттавы» Тому Шабо призы MVP и лучшего в своем амплуа. Универсальный защитник из Квебека ударно провел свой последний МЧМ и в следующем сезоне наверняка вольется в состав «Сенаторс», однако поражение по буллитам от американцев забудет нескоро: «Горжусь нашей командой, но очень тяжело проиграть в финале. Меня хоть и назвали лучшим игроком, но мое сердце разбито», — сказал Шабо.