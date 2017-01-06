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— Бронза сборной России на МЧМ-2017 — успех или просто неплохой результат? Все же команда уже седьмой год кряду попадает в медали, а на двух прошлых турнирах удавалось ей и до финала доходить.

— Мы выиграли бронзу — я считаю, что мы ее именно выиграли, выцарапали у шведов за счет характера, бойцовских качеств, полной самоотдачи. Тот момент, что соперники россиян по решающим матчам отлично подготовлены как технически, так и тактически, был отчетливо виден: те же шведы, как оказалось, 40 встреч кряду вообще не проигрывали и ранее нам шансов не оставляли.

Поэтому для сборной России бронза молодежного чемпионата мира — результат.

Ну и почва для разговоров, конечно, почва для размышлений, так как на данный момент слишком уж ярко в глаза бросается, что североамериканцы уходят далеко вперед от нас. А еще дальше их отпускать не хотелось бы. Для этого нужно вносить некоторые изменения — возможно, не самые популярные, но кардинальные. Иначе уже через Олимпиаду будем попросту не готовы играть с ними.

— А в чем конкретно заключается превосходство сборных из Северной Америки над основными конкурентами?

— В минувшую ночь мы смотрели два матча: Россия — Швеция и Канада — США. И это были совершенно разные встречи — по техническому исполнению, скорости, по командным взаимодействиям, и это даже обывателям было видно прекрасно.

— Главного тренера россиян Валерия Брагина многие называют лучшим наставником молодежных команд. Согласны с этим?

— Мне немного сложно судить на этот счет — у нас ведь любят такие яркие краски добавлять. Но тот факт, что Брагин с этой командой добился результата, присутствует, конечно.

Фактически и перед стартом турнира-то никто не рассчитывал, что эта сборная будет «золотой», но те качества, которые были ею продемонстрированы — это и бойцовский характер, и желание помогать друг другу — были отчетливо видны, и во всем этом есть, безусловно, заслуга тренера.

— Оправдали ли немалые ожидания лидеры отечественного коллектива нападающий Кирилл Капризов и голкипер Илья Самсонов, попавшие, несмотря на обидное поражение от США в полуфинале, в символическую сборную?

— Считаю, что завершившийся турнир они провели на своем уровне. Соперники, к сожалению, все же были сильнее, но ребята делали все что могли, помогали своей команде, были ее частью. Мне не кажется, что кому-то нужно предъявлять претензии по окончании этого чемпионата.

Другое дело, что гораздо ярче других выглядел Самсонов, вытащивший на себе практически все сложные игры, он был на высоте почти в каждом из матчей.

А в остальном… Еще раз говорю — специалисты должны понять, что нужно пересматривать программу подготовки, вырабатывать какие-то определенные критерии, ведь у нас и юниоры тоже хромают. Само собой все не разрешится, так не бывает.

-Настоящим разочарованием прошедшего турнира стала сборная Финляндии, которая в ринге действующего чемпиона даже не смогла выйти из своей группы и в итоге едва не вылетела. Чем можно объяснить такой провал Суоми?

— Главная причина неудачного выступления финнов на МЧМ-2017 заключается в том, что лидеры этой команды уже вовсю играют за основные составы клубов НХЛ, и таких хоккеистов по-настоящему много. Кроме того, Финляндия всегда любит экспериментировать, было что-то подобное и на недавнем Кубке Первого канала.

Однако в любом случае — у финнов действительно хорошая хоккейная школа, отличные традиции, так что-то место, которое они в итоге заняли в этом году, не их совершенно, это очевидно.

Смогут ли «Суоми» улучшить свои результаты в следующем розыгрыше? А вот это уже другой вопрос. Многое тут будет зависеть от того, сумеет ли новый тренерский штаб создать коллектив из звезд, которые уже закрепились в НХЛ, возможно есть там и еще какие-то проблемы — все же наставника сборной Юкку Раутакорпи уволили сразу же после невыхода команды в плей-офф, — но игру финны в любом случае показали совсем не ту, которую от них все ждали.

— Лучшим игроком МЧМ-2017 едва ли не единогласно признали защитника сборной Канады Тома Шабо, справедливо ли такое решение?

— Да, этот парень действительно очень интересный: он настолько хорошо владеет коньками, что может спокойно исполнять некоторые «фокусы», которые другие игроки обороны позволить себе не могут.

Стоит отметить, правда, что и в целом у канадцев и американцев практически все защитники классно подготовлены в плане коньков, а также владения шайбой: техника им позволяет очень здорово работать по синей линии при игре в большинстве, благодаря чему к ним и приходит успех.

Но все равно Тома — очень яркий парень, думаю, что впереди у него по-настоящему большое будущее.

-Можно ли болезненное поражение главного фаворита чемпионата мира Канады в финале от американцев назвать случайным, единичным? Или проиграли хозяева заслуженно и закономерно?

— Канадцы действительно доминировали на площадке, но из своего опыта могу вам сказать, что преимущество команды, которое не используется, а благодаря сопернику переводится в овертайм, как правило, не превращается в победу — в таких случаях чаще выигрывает именно тот самый оппонент.

В финале «кленовые листья» себя попросту вымотали в ходе самой игры, и на буллиты их уже не хватило — в серии послематчевых подходов игроки, владеющие едва ли не всем необходимым арсеналом, исполняли какие-то непонятные действия, было видно, что у них уже банально не достает концентрации на это.

Для меня Канада является очень сильной Канадой, но США в этот раз завоевали золото по праву, они бились до конца, трудились, максимально выложились и в итоге заработали свои медали.

В самом деле американцы же не могли просто уйти со льда после овертайма, сказав канадцам, что те лучше и мастеровитее, нет, они сражались до финального — точно так же, как и россияне против шведов.

Сколько у скандинавов было моментов, но ведь вырвала победу отечественная сборная, и незаслуженным этот успех назвать нельзя.

-Кажется, что несколько омрачили турнир буллиты — именно в серии послематчевых бросков все решилось в сверхинтересном финале, да и конфуз в матче США — Россия без внимания не остался. Стоит ли несколько пересмотреть формат проведения решающих поединков, о чем сейчас многие говорят?

— Начнем с того, что все были осведомлены о правилах проведения серии буллитов на МЧМ-2017 — только у нас сначала были не в курсе, а потом все сразу узнали.

Так ведь не бывает — недавно в Москве был чемпионат мира, проходил ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором обычно принимаются какие-то новшества, подпункты к правилам, а затем все это официально утверждается. И на таких собраниях всегда присутствуют представители всех хоккейных федераций, в том числе и России.

В целом, конечно, не очень приятно, когда судьба медалей решается в буллитных сериях, но что предложить взамен? Можно, наверное, назначать переигровки и выделять турниру дополнительные дни, однако для организаторов это накладывает определенный финансовый отпечаток, это тоже нужно учитывать.

От буллитов можно отказаться, но тогда нужно попросту запускать дополнительный овертайм до первого взятия ворот — чемпионат же должен в любом случае когда-то заканчиваться.

Необходимо понимать, что ИИХФ к подрастающими хоккеистам относится не как мы — как к молодым «мужичкам» —, а как к юношам.