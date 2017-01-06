В конце концов в хоккее мы не футболисты, для которых предел мечтаний деревянная бронза с хорватским подарком и 1−7 от чемпиона. В ледовой игре иной цели, кроме золота, у нас не может быть по определению.

Да, мы с 1992 не выигрывали Олимпиаду, после 2002-го вовсе на Играх не можем взять медали. Но если довольствоваться малым, сиречь бронзой — что на МЧМ-2017, что на московском ЧМ-2016 — мы никогда на вершину и не вернемся.

Вроде нет на молодежных ЧМ с 2005 года команды стабильнее российской. За эти 13 турниров мы только однажды не взошли на пьедестал. Однако, если взглянуть с другой стороны — олимпийской, наша сборная предстает обыкновенным середняком. Ведь зачет на Играх ведут не по количеству наград, а по качеству. Тут ситуация принципиально иная:

1. Канада — 6 золотых медалей, 3 серебряные;.

2. США — 3 золота;.

3. Финляндия — 2 золота;.

4. Россия — 1 золотая, 6 серебряных;.

5. Швеция — 1 золотая, 4 серебряные.

То есть по олимпийской системе мы не входим даже в мировую молодежную тройку! Вот от этой позиции и нужно отталкиваться, если мы хотим когда-нибудь дотянуться до олимпийского золота.

Валерий Брагин сегодня сам признал, что в технике мы уступаем и канадцам, и американцам, и шведам. Страшное признание — ведь именно техника была козырем русских от Фирсова и Харламова до Макарова и Дацюка. Но я бы развил мысль главного тренера. На самом деле мы уступаем этим лидерам мирового хоккея и в двух других прежде наших фамильных качествах — катании и командной игре.

Недаром Сергей Гимаев по ходу полуфинала с США постоянно повторял: нам ни в коем случае нельзя удаляться, потому что шанс россиян только в игре 5 на 5. Еще одна жуткая констатация эксперта! Иначе говоря, в открытом хоккее мы американцам — не конкуренты. Да и шведам с канадцами. А теперь еще — и датчанам.

Оттого и скучная закрытая тактика исключительно от обороны. Даже с Данией. Сдержать соперника мы можем только числом. Даже 4 на 4 для нас почти погибель. Разве кто будет спорить, что в 10-минутном овертайме американцы действовали куда острее россиян. Именно за счет лучшей обученности — техники, скорости, катания, командного взаимодействия.

Великие пионеры ледовой игры в нашей стране Тарасов и Чернышев, Бобров и Кулагин, Тихонов и Юрзинов заложили чрезвычайно прочный фундамент. Наша школа по-прежнему регулярно выдает на мировой рынок конкурентоспособный товар. Но, к сожалению, он теперь — единичный. И уровень этих одиноких бриллиантов не сопоставим с общей массой даже двух десятков лучших юниоров страны на МЧМ.

Уберите Капризова с Гурьяновым и Самсоновым из этой сборной или Кузнецова с Кучеровым и Гусевым из варианта-2012, и где были бы брагинцы?!

Последний урожайный год рождения пришелся на МЧМ-2011 — Зайцев, Орлов, Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Калинин, Собченко. Этих ребят хватило, чтобы добыть титул. Но и там без доли чудес от Деда Мороза не обошлось: превратить за один период финала с Канадой 0:3 в 5:3, понятно, исключительный случай на все времена. А крайние результаты в статистике, как известно, отбрасывают как не показательные.

Вот потому, несмотря на относительные успехи молодежки, я пока не вижу оснований надеяться на олимпийское золото.

Ведь в чем главное отличие Игр от тех же ЧМ? Минимум времени на подготовку. А без этого россияне, на круг уступающие соперникам в обученности и сыгранности, обречены.

На взрослых и молодежных ЧМ у наших тренеров в принципе достаточно времени, чтобы что-то накатать на турнир, найти связки, отработать большинство-меньшинство. Оттого и регулярные достижения на этих соревнованиях.

Взять ту же нынешнюю дружину Валерия Николаевича. Вспомните, какой беспомощной команда предстала в матче открытия с Канадой. Мы уступили абсолютно во всех компонентах!

Однако опытный наставник сумел от тура к туру выправить положение. Насколько, впрочем, было в его силах. Ибо такие фолы, как удар Юртайкина в полуфинале американца в чужой зоне в спину, вместо того чтобы спокойно выбить шайбу клюшкой, после чего вся игра перевернулась — по сути приговор нашему хоккею. Такие игроки просто не должны быть в сборной! Но, как я понимаю, других у нас элементарно нет.

Тем не менее Брагин смог скрыть кое-какие наши минусы. Например, наладил большинство — 7 голов из 23 попыток, более 30% реализации и второе после США место на турнире.

По штрафу нас обошли американцы — 85 минут против 64, у канадцев меньше лишь на 2 минуты (62), у шведов — на 4 (60).

Подтянули мы и вечный российский бич — вбрасывания: у Тренина 62 процента выигранных единоборств на точке (8-е место на турнире), у Воробьева — 61,4 (9-е). Лучший американец — Канин, кстати, 10-й (59,3%). Но зато у всех пяти центров США более 51% выигранных вбрасываний. А у четырех канадцев — более 53%, при этом у Сирелли, Барзала, Строма — более 66 процентов! Вот к чему надо стремиться!

В полную мощь Брагин использовал и наши сильные качества. Вратарская линия оказалась самой надежной на МЧМ, а Самсонов вошел в Олл Старз. Первым бомбардиром и снайпером стал сильнейший форвард турнира Капризов, а Воробьев первенствовал среди ассистентов.

Вот только и свои две фатальные ошибки Брагин в полуфинале все-таки совершил.

После пятого забитого американцами буллита стало очевидно, что соперник нашел ахиллесову пяту Самсонова — низом он пропускает все. К тому же было видно, что и психологически Илья поплыл. Надо было рисковать и на буллитный тай-брейк выпускать Красоткина. Тренер не решился, и Самсонов по сути без борьбы запустил еще две шайбы, а всего — четыре кряду.

Второе — на седьмой штрафной бросок, конечно, стоило выпустить Гурьянова. У него в полуфинале залетало все, а не Полунина, который первую попытку запорол.

Но по большому счету все это частности. Проблемы нашего хоккея, как показывают что МЧМ, что Олимпиады, системные.