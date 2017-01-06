Мутко: Российские хоккеисты показали хороший результат на молодежном ЧМ
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею показала хороший результат на чемпионате мира в Канаде. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер Виталий Мутко.
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Команда Валерия Брагина заняла третье место на турнире. В полуфинале россияне уступили в серии буллитов команде США, а в игре за бронзу победили шведов в овертайме.
«Конечно, мы привыкли, что ребята играют в финале. Но на этот раз уступили в равной настоящей борьбе по буллитам. Но бронза — хороший результат», — оценил выступление команды Мутко.
Нападающий российской сборной Кирилл Капризов был признан лучшим игроком чемпионата, а вратарь команды Илья Самсонов вошел в символическую сборную турнира.
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