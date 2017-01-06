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6 января 2017, 16:17 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Мутко: Российские хоккеисты показали хороший результат на молодежном ЧМ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею показала хороший результат на чемпионате мира в Канаде. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер Виталий Мутко.

Команда Валерия Брагина заняла третье место на турнире. Увеличить
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Команда Валерия Брагина заняла третье место на турнире. В полуфинале россияне уступили в серии буллитов команде США, а в игре за бронзу победили шведов в овертайме.

«Конечно, мы привыкли, что ребята играют в финале. Но на этот раз уступили в равной настоящей борьбе по буллитам. Но бронза — хороший результат», — оценил выступление команды Мутко.

Нападающий российской сборной Кирилл Капризов был признан лучшим игроком чемпионата, а вратарь команды Илья Самсонов вошел в символическую сборную турнира.

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Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев подвел итоги завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею, оценил выступление российской сборной на турнире, а также заявил об ощутимом по ходу первенства преимуществе североамериканцев над оппонентами.
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