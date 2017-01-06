Мутко: Российские хоккеисты показали хороший результат на молодежном ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда Валерия Брагина заняла третье место на турнире. В полуфинале россияне уступили в серии буллитов команде США, а в игре за бронзу победили шведов в овертайме.

«Конечно, мы привыкли, что ребята играют в финале. Но на этот раз уступили в равной настоящей борьбе по буллитам. Но бронза — хороший результат», — оценил выступление команды Мутко.

Нападающий российской сборной Кирилл Капризов был признан лучшим игроком чемпионата, а вратарь команды Илья Самсонов вошел в символическую сборную турнира.