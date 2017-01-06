Путь медалиста: «молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ

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В одном буллите от финала.

Знаменитая победа российских хоккеистов на МЧМ-2011 в Баффало подхлестнула интерес в стране к подобным турнирам. Уже традиционно любители хоккея в новогодние праздники обращали свое внимание на место, куда съезжались практически все талантливые хоккеисты мира в возрасте до 20 лет. Что не менее важно, после того золота россияне неизменно завершали чемпионаты мира «в призах»: в 2013 и 2014 годах национальная команда завоевывала бронзу, а в 2012, 2015 и 2016 — серебро.

В нынешнем году проблемы у российской команды начались еще на групповом этапе. Попав в группу с канадцами и американцами, сборная России проиграла и тем (3:5), и другим (2:3). Победы над заведомо более слабыми латышами (9:1) и словаками (2:0) позволили команде Валерия Брагина финишировать на групповом этапе третьими, однако неудачные матчи с североамериканцами ставили большой вопрос о реальной силе российской сборной.

«У нас хромает работа защитников, очень тяжело развиваем атаки, — говорил заслуженный тренер России Владимир Плющев. — И в средней зоне тоже, поэтому у нападающих возникают проблемы в завершении атак. Хотелось бы, чтобы наши нападающие играли больше в комбинационный хоккей, а не показывали свое высокое индивидуальное мастерство. Игрокам нашей команды надо не тянуть одеяло на себя, а работать на результат».

Наиболее спокойным на турнире для сборной России выдался четвертьфинальный матч против команды Дании (4:0). Уже в первом периоде команда Брагина оформила комфортное преимущество в две шайбы, которое дальше только наращивалось. «Четвертьфинал — это всегда определяющая игра на всех больших турнирах: или ты едешь домой, или ты играешь за медали, — рассуждал Брагин. — Я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к сегодняшней игре».

Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США (3:4 по буллитам). Дважды российские хоккеисты вели в счете, потом — сумели отыграться и перевести игру в овертайм, а потом и в серию буллитов, в которой случилось недопонимание из-за того, что IIHF с этого сезона перешла на серии из пяти бросков. Все там и закончилось: Трой Терри реализовал три своих попытки, выведя американцев в финал.

Капризов — суперзвезда.

Если по общему уровню нынешнюю молодежную сборную России нельзя назвать выдающейся, то отдельным ее представителям МЧМ-2017 позволил заявить о себе, в перспективе, как о звездах мирового хоккея. Например, голкипер «Магнитки» Илья Самсонов и до этого считался одним из самых ярких голкиперов своего возраста, однако турнир в Канаде заставил говорить о нем, как об одном из кандидатов во взрослую сборную России уже на Олимпийских играх 2018 года.

Но ярче других в составе россиян проявил себя форвард уфимского «Салавата Юлаева», капитан сборной Кирилл Капризов. Забросив девять шайб, он стал не только лучшим снайпером турнира, но и самым результативным игроком в истории российской «молодежки», уступив лишь бомбардирам из советского прошлого во главе с Павлом Буре. «У Кирилла контракт на следующий год с “Салаватом”. А вот через год, теоретически, он сможет уехать в НХЛ», — рассказал агентству «Р-Спорт» генменеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.

В матче со шведами за бронзовые медали именно Капризов, а также его партнеры по ударной тройке Александр Полунин и Михаил Воробьев повели команду за собой. Капризов открыл счет, воспользовавшись нерасторопностью шведского защитника перед воротами. Во втором периоде хоккеисты «Тре Крунур» отыгрались, но в овертайме ошиблись снова: еще один «выстреливший» в российской сборной форвард Денис Гурьянов обокрал защитника и покатил шайбу мимо шведского вратаря, принеся «молодежке» очередную медаль.

В итоге Капризов стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 12 очков в семи матчах, заслуженно был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую сборную турнира наряду с Самсоновым.

Повторение сценария семилетней давности.

Отличительной чертой нынешнего МЧМ стала плохая посещаемость матчей как в Торонто, так и в Монреале. Подобные турниры в Северной Америке, и особенно в канадских городах, всегда проходили при полных трибунах, включая игры европейских сборных. На огромное количество пустых мест обратило внимание и руководство IIHF в лице президента Рене Фазеля. По словам организаторов, дело оказалось в завышенных ценах на билеты.

«Монреальская» группа, в которой не было россиян, оказалась куда более непредсказуемой, чем квартет B. Настоящую сенсацию со знаком «минус» преподнесли действующие чемпионы — финны. Проиграв сборным Чехии, Швеции и даже Дании, команда Суоми не смогла выйти в плей-офф, что случилось впервые в истории подобных турниров. Это еще хорошо, что финны обыграли сборную Латвии в утешительном раунде, сохранив прописку в элитном дивизионе.

Российские хоккеисты после победы в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мираЧто касается хозяев турнира, то канадцы после 2010 года постепенно установили полное доминирование в мировом хоккее. На счету «кленовых листьев» золото на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи (в том числе среди женщин), а также победы на двух последних чемпионатах мира — в Чехии и России. На МЧМ-2015 канадцы впервые за 6 лет выиграли и молодежный чемпионат мира, но в этом году повторить достижение не смогли.

Финал между сборными Канады и США получился настоящим украшением турнира. Дважды хозяева выходили вперед, но дважды американцы их догоняли. Команд не смог рассудить даже 20-минутный овертайм. Все решалось в серии буллитов, где американцы оказались лучше за счет все того же Терри — единственного, кто реализовал свою попытку.

В финале МЧМ-2017 повторился сценарий чемпионата мира в Саскатуне семилетней давности, когда сборная США также «украла» победу у хозяев. Теперь турнир переезжает в Баффало, хорошо знакомый Брагину и его команде. И России остается надеяться, что через год сценарий семилетней давности повторится еще раз.