Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ, обыграв в финале команду Канады

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой американцев по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). Голами в составе победителей в основное время отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48).

У канадцев отличились Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45). Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.

Бронзовыми призерами турнира стали россияне, одолевшие в матче за третье место шведов — 2:1 (в овертайме).