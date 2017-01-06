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6 января 2017, 11:36 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ, обыграв в финале команду Канады

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Молодежная сборная США по хоккею (игроки не старше 20 лет) стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Канады.

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Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой американцев по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). Голами в составе победителей в основное время отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48).

У канадцев отличились Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45). Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.

Бронзовыми призерами турнира стали россияне, одолевшие в матче за третье место шведов — 2:1 (в овертайме).

6.01.2017 04:00 Плей-офф: Финал Centre Bell
США U-20 5:4 Б Канада U-20
(0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Боб Моцко Доминик Дюшарм
Вратари
Тайлер Парсонс Картер Харт
1-й период
Тома Шабо (М. Жозеф, М. Барзал) 04:58
Жереми Лозон (М. Стивенс) 09:02
Пьер-Люк Дюбуа 09:44
11:26 Колин Уайт
2-й период
23:04 Чарли Макэвой (Дж. Гринуэй, А. Фокс)
28:21
29:30 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Т. Терри)
33:22 Калеб Джонс
37:40 Эрик Фоули
3-й период
40:55 Киффер Беллоуз
Николя Руа (Дж. Бин, Т. Жост) 41:52
Матье Жозеф (М. Маклеод, Т. Шабо) 44:05
44:44 Киффер Беллоуз (Ч. Макэвой)
47:07 Колин Уайт (А. Фокс, К. Келлер)
51:19 Кейси Фицджеральд
Овертайм
66:44
Серия буллитов - победный бросок
Т. Терри
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
США U-20
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Канада U-20
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МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею в седьмой раз подряд завоевала медали молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), заняв третье место на турнире в Канаде. Триумфатором МЧМ-2017 стала сборная США, которая в невероятном по драматичности и уровню хоккея финале в серии буллитов одолела хозяев турнира.
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