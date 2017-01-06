Самсонов и Капризов вошли в символическую сборную молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею в седьмой раз подряд завоевала медали молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), заняв третье место на турнире в Канаде. Триумфатором МЧМ-2017 стала сборная США, которая в невероятном по драматичности и уровню хоккея финале в серии буллитов одолела хозяев турнира.