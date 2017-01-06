Самсонов и Капризов вошли в символическую сборную молодежного чемпионата мира
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России Илья Самсонов и Кирилл Капризов вошли в символическую пятерку лучших игроков молодежного чемпионата мира в Канаде, сообщается на официальном сайте турнира.
В четверг в матче за третье место сборная России обыграла шведов со счетом 2:1 (в овертайме). Капризов в семи матчах турнира набрал 12 очков (9 голов + 3 передачи). Самсонов в 6 матчах пропустил 13 голов, отразив 92,97% бросков по своим воротам.
Символическую пятерку лучших игроков турнира составили:
вратарь: Илья Самсонов (Россия);.
защитники: Томас Шабо (Канада), Чарли Макэвой (США);.
нападающие: Кирилл Капризов (Россия), Клейтон Келлер (США), Александр Нюландер (Швеция).
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