Форвард сборной РФ по хоккею Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного ЧМ
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Нападающий сборной России Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) в Канаде.
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Капризов в семи матчах турнира набрал 12 очков (9 голов и 3 передачи).
Столько же баллов оказалось на счету шведа Александра Нюландера, но он забил на четыре шайбы меньше. Капризов также был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую пятерку турнира.
Лучшим ассистентом турнира стал еще один россиянин Михаил Воробьев, отдавший 10 результативных передач.
Россияне на турнире завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место шведов со счетом 2:1 (в овертайме).
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