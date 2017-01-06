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6 января 2017, 11:34 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Форвард сборной РФ по хоккею Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного ЧМ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Нападающий сборной России Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) в Канаде.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Нападающий сборной России Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) в Канаде. Увеличить
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Капризов в семи матчах турнира набрал 12 очков (9 голов и 3 передачи).

Столько же баллов оказалось на счету шведа Александра Нюландера, но он забил на четыре шайбы меньше. Капризов также был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую пятерку турнира.

Лучшим ассистентом турнира стал еще один россиянин Михаил Воробьев, отдавший 10 результативных передач.

Россияне на турнире завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место шведов со счетом 2:1 (в овертайме).

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Путь медалиста: «молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею в седьмой раз подряд завоевала медали молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), заняв третье место на турнире в Канаде. Триумфатором МЧМ-2017 стала сборная США, которая в невероятном по драматичности и уровню хоккея финале в серии буллитов одолела хозяев турнира.
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