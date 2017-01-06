Форвард сборной РФ по хоккею Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного ЧМ

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Капризов в семи матчах турнира набрал 12 очков (9 голов и 3 передачи).

Столько же баллов оказалось на счету шведа Александра Нюландера, но он забил на четыре шайбы меньше. Капризов также был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую пятерку турнира.

Лучшим ассистентом турнира стал еще один россиянин Михаил Воробьев, отдавший 10 результативных передач.

Россияне на турнире завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место шведов со счетом 2:1 (в овертайме).