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6 января 2017, 11:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Кирилл Капризов признан лучшим форвардом молодежного чемпионата мира в Канаде

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Форвард сборной России Кирилл Капризов был назван директоратом молодежного чемпионата мира лучшим игроком в своем амплуа, лучшим защитником признали Томаса Шабо из команды Канады, лучшим голкипером стал швед Феликс Сандстрем, сообщается на официальном сайте турнира.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Форвард сборной России Кирилл Капризов был назван директоратом молодежного чемпионата мира лучшим игроком в своем амплуа лучшим защитником признали Томаса <span class=error>Шабо</span> из команды Канады лучшим голкипером стал швед Феликс <span class=error>Сандстрем</span> сообщается на официальном сайте турнира. Увеличить
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На турнире в Канаде сборная России в матче за третье место обыграла шведов со счетом 2:1.

Капризов в семи матчах турнира набрал 12 очков (9 голов и 3 передачи).

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Путь медалиста: «молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею в седьмой раз подряд завоевала медали молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), заняв третье место на турнире в Канаде. Триумфатором МЧМ-2017 стала сборная США, которая в невероятном по драматичности и уровню хоккея финале в серии буллитов одолела хозяев турнира.
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