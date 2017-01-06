Кирилл Капризов признан лучшим форвардом молодежного чемпионата мира в Канаде
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Форвард сборной России Кирилл Капризов был назван директоратом молодежного чемпионата мира лучшим игроком в своем амплуа, лучшим защитником признали Томаса Шабо из команды Канады, лучшим голкипером стал швед Феликс Сандстрем, сообщается на официальном сайте турнира.
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На турнире в Канаде сборная России в матче за третье место обыграла шведов со счетом 2:1.
Капризов в семи матчах турнира набрал 12 очков (9 голов и 3 передачи).
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