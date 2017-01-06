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6 января 2017, 11:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Защитник сборной Канады Шабо признан журналистами MVP молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Защитник сборной Канады Томас Шабо признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет) по версии журналистов.

На данный момент на счету Шабо 10 очков (4 гола + 6 передач). В частности, защитник забил гол и отдал точную передачу в финале против команды США, который еще продолжается.

Также Шабо был назван лучшим защитником чемпионата мира по решению директората турнира.

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