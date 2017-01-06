Сборная России по хоккею до 20 лет завоевала бронзу молодежного ЧМ, обыграв шведов

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Встреча, прошедшая в четверг в Монреале, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В основное время на гол Кирилла Капризова (21-я минута) шведы ответили шайбой Джонатана Далена (31-я). Победу сборной России принес Денис Гурьянов (61-я).

Для сборной России эта бронза стала седьмой в истории (девятой с учетом выступлений сборной СССР). На прошлогоднем турнире россияне стали серебряными призерами.

Позже в четверг в финале турнира встретятся сборные Канады и США.