Сборная России по хоккею до 20 лет завоевала бронзу молодежного ЧМ, обыграв шведов
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) в овертайме одолели сверстников из Швеции в матче за бронзовые медали чемпионата мира.
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Встреча, прошедшая в четверг в Монреале, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В основное время на гол Кирилла Капризова (21-я минута) шведы ответили шайбой Джонатана Далена (31-я). Победу сборной России принес Денис Гурьянов (61-я).
Для сборной России эта бронза стала седьмой в истории (девятой с учетом выступлений сборной СССР). На прошлогоднем турнире россияне стали серебряными призерами.
Позже в четверг в финале турнира встретятся сборные Канады и США.
|5.01.2017 23:30
|Плей-офф: Матч за 3-е место
|Centre Bell
|Швеция U-20
|1:2
|Россия U-20
|(0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Томас Монтен
|Валерий Брагин
Вратари
|Феликс Сандстрем
|Илья Самсонов
|1-й период
|Вадим Кудако
|03:29
|Кирилл Беляев
|15:42
|Кирилл Ураков
|17:28
|2-й период
|Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Е. Рыков)
|20:16
|30:11
|Юнатан Дален
|30:28
|35:17
|Оливер Кюлингтон
|Овертайм
|Денис Гурьянов
|60:33
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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