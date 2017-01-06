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6 января 2017, 2:00 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная России по хоккею до 20 лет завоевала бронзу молодежного ЧМ, обыграв шведов

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) в овертайме одолели сверстников из Швеции в матче за бронзовые медали чемпионата мира.

Сборная России по хоккею до 20 лет завоевала бронзу молодежного ЧМ обыграв шведов - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Монреале, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В основное время на гол Кирилла Капризова (21-я минута) шведы ответили шайбой Джонатана Далена (31-я). Победу сборной России принес Денис Гурьянов (61-я).

Для сборной России эта бронза стала седьмой в истории (девятой с учетом выступлений сборной СССР). На прошлогоднем турнире россияне стали серебряными призерами.

Позже в четверг в финале турнира встретятся сборные Канады и США.

5.01.2017 23:30 Плей-офф: Матч за 3-е место Centre Bell
Швеция U-20 1:2 Россия U-20
(0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Томас Монтен Валерий Брагин
Вратари
Феликс Сандстрем Илья Самсонов
1-й период
Вадим Кудако 03:29
Кирилл Беляев 15:42
Кирилл Ураков 17:28
2-й период
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Е. Рыков) 20:16
30:11 Юнатан Дален
30:28
35:17 Оливер Кюлингтон
Овертайм
Денис Гурьянов 60:33
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
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Швеция U-20
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