Нападающий Капризов стал лучшим бомбардиром в истории сборной России на молодежных ЧМ

Сборная России в эти минуты встречается с командой Швеции в матче за третье место, после двух периодов счет равный — 1:1. Капризов открыл счет в матче на 21-й минуте, забросив девятую шайбу на турнире.

Ранее по восемь шайб за турнир из россиян удавалось забрасывать Никите Филатову (ЧМ-2009) и Александру Королюку (ЧМ-1995). Лучший результат с учетом сборной СССР принадлежит Павлу Буре, который в 1991 году стал автором 12 шайб в семи матчах молодежного чемпионата мира.