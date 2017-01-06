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6 января 2017, 11:17 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Нападающий Капризов стал лучшим бомбардиром в истории сборной России на молодежных ЧМ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром в истории сборной России на молодежных чемпионатах мира (для игроков не старше 20 лет), сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.

Сборная России в эти минуты встречается с командой Швеции в матче за третье место, после двух периодов счет равный — 1:1. Капризов открыл счет в матче на 21-й минуте, забросив девятую шайбу на турнире.

Ранее по восемь шайб за турнир из россиян удавалось забрасывать Никите Филатову (ЧМ-2009) и Александру Королюку (ЧМ-1995). Лучший результат с учетом сборной СССР принадлежит Павлу Буре, который в 1991 году стал автором 12 шайб в семи матчах молодежного чемпионата мира.

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Путь медалиста: «молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею в седьмой раз подряд завоевала медали молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), заняв третье место на турнире в Канаде. Триумфатором МЧМ-2017 стала сборная США, которая в невероятном по драматичности и уровню хоккея финале в серии буллитов одолела хозяев турнира.
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