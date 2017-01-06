Нападающий Капризов стал лучшим бомбардиром в истории сборной России на молодежных ЧМ
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром в истории сборной России на молодежных чемпионатах мира (для игроков не старше 20 лет), сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.
Сборная России в эти минуты встречается с командой Швеции в матче за третье место, после двух периодов счет равный — 1:1. Капризов открыл счет в матче на 21-й минуте, забросив девятую шайбу на турнире.
Ранее по восемь шайб за турнир из россиян удавалось забрасывать Никите Филатову (ЧМ-2009) и Александру Королюку (ЧМ-1995). Лучший результат с учетом сборной СССР принадлежит Павлу Буре, который в 1991 году стал автором 12 шайб в семи матчах молодежного чемпионата мира.
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