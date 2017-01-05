Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28343933/
5 января 2017, 22:58 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче за бронзу МЧМ

Голкипер Илья Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче за третье место на чемпионате мира с командой Швеции.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Самсонов (Красоткин);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьев — Капризов;
Кудако — Сергачев, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
Воронков — Зборовский, Ураков — Беляев — Тренин;
Дронов, Юртайкин — Алексеев.

Матч между сборными России и Швеции начнётся в 23:30 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена