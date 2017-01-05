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5 января 2017, 22:57 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Фазель: Полуфинал МЧМ-2017 Россия — США напомнил Олимпиаду в Сочи

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира между сборными России и США, который завершился победой американцев по буллитам со счётом 4:3.

«Эта игра мне напомнила Олимпиаду в Сочи, когда играли тоже сборные России и США. Тогда американец Ти Джей Оши стал звездой, а сейчас — Трой Терри в серии послематчевых буллитов. Уменьшение числа участников турнира? Мне вообще предлагают, чтобы играло 12 команд, а не 10. Был удивлён тем, как латвийцы хорошо сыграли с финнами, которые всех удивили.

Я бы вообще всегда проводил МЧМ в Северной Америке, потому что молодёжный хоккей не так популярен в Европе. К тому же для игроков это уникальный опыт сыграть на таких классных аренах, где играют клубы НХЛ. Плюс канадское телевидение и показ матчей только повышают к нему внимание», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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