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5 января 2017, 22:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Фазель: Ожидали другую посещаемость от МЧМ-2017 в Канаде

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал проведение МЧМ-2017 в Канаде, который завершается 5 января.

Средняя посещаемость матчей турнира составляет 8 тысяч и 190 зрителей.

«Где-то в 80-е годы у нас на одном из турниров было вообще 20 зрителей на одном из матчей, так что я мог спокойно пожать руку каждому. Конечно, мы ожидали лучшей посещаемости, и это вопрос канадской стороне. Но для игроков, даже если пришла только половина, это возможность выступить на таких крутых аренах, как в Торонто и Монреале. Представьте, вы играете на льду «Канадиенс» или «Мэйпл Лифс», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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