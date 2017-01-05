Ларри Брукс: Молодежный хоккей в США мало кому интересен. Это же не баскетбол
Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии поговорила с защитником Иваном Проворовым и известным журналистом Ларри Бруксом.
ПРОВОРОВ: НУЖНО БРАТЬ БРОНЗУ
— Иван, что вы делали в три часа дня?
— В три часа дня я спал.
— Не смотрели хоккей?
— Хотел посмотреть, но всегда сплю днем. Так что не стал перебивать свою рутину перед игрой.
Но когда приехал на стадион, то посмотрел последние 10 минут, овертайм и буллиты.
— Были
— Конечно же, болел за наших, переживал. Немножко не повезло.
— Там произошла заминка на буллитах. После третьей серии бросков некоторые подумали, что Россия уже победила. Вы были в курсе новых правил?
— Да, теперь бьют по пять буллитов на международных турнирах.
— Обычно об этом сообщают команде?
— Вроде да. Я не был в раздевалке, но должны сообщать.
— Эта история могла выбить сборную России из колеи?
— Не знаю. Вроде бы нет. Ребята и потом забивали, вели в счете, но
— Вы раньше были на их месте. Какие чувства после таких проигрышей?
— Конечно, это воспринимается тяжело. За сборную все бьются до последнего. Очень хочется победить. Но не повезло.
— Иногда спортсмены отказываются надевать серебряные или бронзовые медали. Они для вас
— Ну конечно. Да, это обидно — не выйти в финал. Но думаю, ребята соберутся на матч за бронзу, победят и приедут домой с медалью.
— А насколько вам было обидно не играть за эту молодежную сборную? Вы же по возрасту проходили.
— За сборную всегда хочу играть. Но был такой выбор. Я выступаю в «Филадельфии», стараюсь здесь помочь команде. И решение принимал не я.
— Когда и как вы узнали, что вас не отпускают в сборную?
— Мне ничего не сказали. Значит, как я понял, меня не отпускают.
— Вы сами не спрашивали?
— Здесь так не принято.
— Что вы пожелаете ребятам?
— Не расстраиваться и не терять концентрацию. Нужно брать бронзу.
БРУКС: МЧМ НЕ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН В США
— Вы смотрели полуфинал США — Россия?
— Только серию буллитов. К сожалению, я был занят по работе.
— А вообще следите за молодежным чемпионатом мира?
— Да, мне нравится. Но я смотрю скорее для удовольствия. Я же не скаут. И теперь в сборной США не было проспектов «Рейнджерс», а я отвечаю за эту команду. Только парни из «Айлендерс» и «Девилз».
— Почему этот турнир не вызывает большого ажиотажа в США?
— Ну, а какой молодежный вид спорта популярен в больших городах Америки? Взять тот же
— Тем более Россия до этого дня все семь раз победила сборную США в
— Да, это тоже влияет на интерес.
— Вы заметили, что русские запутались, сколько буллитов надо бить — три или пять?
— Да, я тоже удивился. Смотрел краем глаза и сам не понял, что произошло.
— Просто ИИХФ в мае изменила правила.
— Теперь пять вместо трех? Ах, вот в чем дело. Ну я рад тому, что Америка впервые победила русских в
— Справедливо ли, что клубы НХЛ не отпускают молодых игроков на МЧМ? «Филадельфия» не позволила тому же Ивану Проворову выступить за сборную России.
— Да, это абсолютно справедливо. Это большой бизнес, командам нужно набирать очки. Конечно, если парень сидит в запасе или выходит в четвертом звене — пусть едет. Так «Рейнджерс» несколько лет назад отпустили Энтони Дюклера. Но у Проворова другая ситуация.
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