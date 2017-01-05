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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28343454/
5 января 2017, 21:16 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Ларри Брукс: Молодежный хоккей в США мало кому интересен. Это же не баскетбол

Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии поговорила с защитником Иваном Проворовым и известным журналистом Ларри Бруксом.

ПРОВОРОВ: НУЖНО БРАТЬ БРОНЗУ

— Иван, что вы делали в три часа дня?

— В три часа дня я спал.

— Не смотрели хоккей?

— Хотел посмотреть, но всегда сплю днем. Так что не стал перебивать свою рутину перед игрой.

Но когда приехал на стадион, то посмотрел последние 10 минут, овертайм и буллиты.

— Были какие-нибудь предчувствия?

— Конечно же, болел за наших, переживал. Немножко не повезло.

—  Там произошла заминка на буллитах. После третьей серии бросков некоторые подумали, что Россия уже победила. Вы были в курсе новых правил?

— Да, теперь бьют по пять буллитов на международных турнирах.

— Обычно об этом сообщают команде?

— Вроде да. Я не был в раздевалке, но должны сообщать.

— Эта история могла выбить сборную России из колеи?

— Не знаю. Вроде бы нет. Ребята и потом забивали, вели в счете, но чуть-чуть не повезло.

— Вы раньше были на их месте. Какие чувства после таких проигрышей?

— Конечно, это воспринимается тяжело. За сборную все бьются до последнего. Очень хочется победить. Но не повезло.

— Иногда спортсмены отказываются надевать серебряные или бронзовые медали. Они для вас что-то значат?

—  Ну конечно. Да, это обидно — не выйти в финал. Но думаю, ребята соберутся на матч за бронзу, победят и приедут домой с медалью.

— А насколько вам было обидно не играть за эту молодежную сборную? Вы же по возрасту проходили.

—  За сборную всегда хочу играть. Но был такой выбор. Я выступаю в «Филадельфии», стараюсь здесь помочь команде. И решение принимал не я.

— Когда и как вы узнали, что вас не отпускают в сборную?

— Мне ничего не сказали. Значит, как я понял, меня не отпускают.

— Вы сами не спрашивали?

— Здесь так не принято.

— Что вы пожелаете ребятам?

— Не расстраиваться и не терять концентрацию. Нужно брать бронзу.

БРУКС: МЧМ НЕ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН В США

— Вы смотрели полуфинал США — Россия?

— Только серию буллитов. К сожалению, я был занят по работе.

— А вообще следите за молодежным чемпионатом мира?

—  Да, мне нравится. Но я смотрю скорее для удовольствия. Я же не скаут. И теперь в сборной США не было проспектов «Рейнджерс», а я отвечаю за эту команду. Только парни из «Айлендерс» и «Девилз».

— Почему этот турнир не вызывает большого ажиотажа в США?

—  Ну, а какой молодежный вид спорта популярен в больших городах Америки? Взять тот же Нью-Йорк. Иногда интересен студенческий баскетбол. Даже американский футбол среди студентов не так интересен. Ну, а молодежный хоккей в Америке вообще «не существует». Его могут только иногда по телевизору показать, да и все.

— Тем более Россия до этого дня все семь раз победила сборную США в плей-офф МЧМ.

— Да, это тоже влияет на интерес.

— Вы заметили, что русские запутались, сколько буллитов надо бить — три или пять?

— Да, я тоже удивился. Смотрел краем глаза и сам не понял, что произошло.

— Просто ИИХФ в мае изменила правила.

—  Теперь пять вместо трех? Ах, вот в чем дело. Ну я рад тому, что Америка впервые победила русских в плей-офф. Вообще я пристальнее следил за МЧМ несколько лет назад, когда там выступал Дерек Степан. «Рейнджерс» имели на него большие планы.

—  Справедливо ли, что клубы НХЛ не отпускают молодых игроков на МЧМ? «Филадельфия» не позволила тому же Ивану Проворову выступить за сборную России.

— Да, это абсолютно справедливо. Это большой бизнес, командам нужно набирать очки. Конечно, если парень сидит в запасе или выходит в четвертом звене — пусть едет. Так «Рейнджерс» несколько лет назад отпустили Энтони Дюклера. Но у Проворова другая ситуация.
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