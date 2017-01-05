Коронный номер. Как российская молодежка играла против шведов в плей-офф МЧМ

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ДОМАШНЯЯ ОСЕЧКА КОВАЛЬЧУКА

2 января 2001 года. Четвертьфинал. Россия — Швеция 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Голы: Мелин (Нурдквист, Хедлунд), 15:25 — 0:1. Чистов (бол., Воробьев), 22:27 — 1:1. Чистов (бол., Йозефссон), 26:28 — 1:2. Чистов (бол., Эрикссон, Толса), 44:20 — 1:3. Бутурлин (Муратов), 47:12 — 2:3. Москва (Россия), «Лужники».

Главной звездой той молодежки был 17-летний Илья Ковальчук, но дотянуться до медалей домашнего МЧМ ему и партнерам было не суждено. В последнем матче предварительного раунда россияне проиграли финнам со счетом 1:3, уступили им первое место в группе и получили в соперники по четвертьфиналу зубастых шведов.

В четвертьфинале команду Петра Воробьева подвели проблемы с дисциплиной — два решающих гола россияне пропустили после ненужных удалений. Сразу после матча, оставившего хозяев турнира без медалей, рулевой молодежки назвал свою команду «неуправляемой».

МЕСТЬ В ЛЕКСАНДЕ

3 января 2007 года. Полуфинал. Россия — Швеция 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Голы: Чистов (бол., Бэкстрем), 9:00 — 0:1. Макаров (Аникеенко, Зубарев), 16:49 — 1:1. Чистов (бол., Бумагин, Буравчиков), 18:18- 2:1. Анисимов (Макаров), 24:16 — 3:1. Васюнов (Макаров), 43:56 — 4:1. Чистов (бол., Бэкстрем), 50:54 — 4:2. Лександ (Швеция), «Эйендальс Арена».

Шесть лет спустя россияне отплатили шведам той же монетой. В этот раз МЧМ проходил уже на родине «Тре Крунур» — в Лександе и Муре. Хозяева турнира проиграли в группе Канаде и США, одолели в четвертьфинале Чехия, но в полуфинале были биты Черепановым и компанией. Для россиян тот успех стал пятой подряд победой на турнире. Первое и последнее поражение они потерпели в финальном матче с канадцами.

КАК БОБРОВСКИЙ СПАСАЛ, НО НЕ СПАС

4 января 2008 года. Полуфинал. Швеция — Россия 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Голы: Филатов (Черепанов), 28:27 — 0:1. Чистов (бол., Андерссон, Мое), 51:50 — 1:1. М. Баклунд (Свенссон-Пааярви, Мое), 66:18 — 2:1. Пардубице (Чехия), «ЧЕЖ Арена».

Год спустя соперники снова встретились в полуфинале и теперь в ранге фаворитов были уже шведы. Они в одну калитку выиграли свою группу и по тогдашнему регламенту миновали четвертьфинал. Россияне в первой игре плей-офф тоже не сильно напрягались: чехи были обыграны 4:1, но силы и время потратить все-таки пришлось. Помимо плотного графика, злую шутку с нашей командой сыграл и гол Филатова в середине второго периода. После этой шайбы сборная сосредоточилась на обороне, надеясь, что Бобровский выручит. Будущий обладатель «Везины» действительно провел выдающийся матч, совершил множество сэйвов, но в овертайме все-таки дрогнул и прозевал бросок Баклунда с нулевого угла.

В утешительном финале россияне обыграли американцев со счетом 4:2, а шведы в битве за золото уступили Канаде.

БРАГИНСКАЯ ПОБЕДА

3 января 2011 года. Полуфинал. Швеция — Россия 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1). Голы: Тарасенко (Валуйский), 06:37 — 0:1. Голубев (Бочаров, Панарин), 27:09 — 0:2. Чистов (бол., Ракелль, Тернберг), 37:59 — 1:2. Ернкрок (Фаст, Ларссон), 41:20 — 2:2. Чистов (бол., Ларссон), 56:41 — 3:2. Калинин (Кицын, Орлов), 58:33 — 3:3. Голубев (поб. булл.), 70:00 — 3:4. Баффало (США), «HSBC-Арена».

Этот матч стал одним из первых проявлений фирменного характера молодежек Валерия Брагина. На предварительном этапе россияне уступили шведам 0:2, а по ходу полуфинала вели с зеркальным счетом, но в итоге не только упустили преимущество, но и оказались в положении отыгрывающихся за три минуты до сирены. Занавес? Не тут-то было! За 88 секунд до конца основного времени Калинин и компания общими усилиями запихали шайбу в сетку и сравняли счет. А в серии буллитов гениально сыграл Шикин: наш вратарь не пропустил ни одного из трех бросков.

О том, что было дальше рассказывать бессмысленно. Лучше найти видео с победного финала МЧМ-2011 и еще раз насладиться триумфом Тарасенко, Панарина и компании.

В ШАГЕ ОТ ЗОЛОТА

5 января 2012 года. Финал. Швеция — Россия — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Гол: Зибанежад (Немет), 70:09 — 1:0. Калгари (Канада), «Скоушабэнк-Сэдлдоум».

На следующем МЧМ россияне опять встречались со шведами дважды и снова начали с поражения в предварительном раунде. Увы, взять реванш в финале не удалось. Кузнецов и компания завелись на полную катушку лишь после того, как Ракелль едва не покалечил вратаря Макарова. Наша молодежка создала несколько убойных моментов, но Земченко и Гусев их упустили. А в овертайме все решил гол Зибанежада.

ДОМАШНИЕ НАПАСТИ

3 января 2013 года. Полуфинал. Швеция — Россия 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: Чистов (бол., Раск, Молин), 06:35 — 1:0. Форсберг (Бенгтссон, Хагг). 09:38 — 2:0. Миронов (Якупов, Капустин), 27:32 — 2:1. Григоренко (Кучеров, Косов), 47:56 — 2:2. Кольберг (поб.булл.), 70:00 — 3:2. Уфа (Россия), «Уфа-Арена».

Дома нашей молодежке встречаться со шведами противопоказано так же, как взрослой сборной с финнами. На уфимском МЧМ россияне схлестнулись с «Тре Крунур» в полуфинале и уже к десятой минуте проигрывали в две шайбы. Мощный выстрел Миронова и добивание Григоренко помогли сравнять счет, а за считанные секунды до конца овертайма Якупов едва не сотворил гол-шедевр, но, уйдя от защитников, не смог переиграть вратаря Лундстрема. Шведский голкипер стал камнем преткновения и в серии буллитов. Он отбил все броски, а вот Василевский не справился с Кольбергом. В итоге россияне отправились биться за бронзу с канадцами и сумели вырвать медали в овертайме.

ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ

4 января 2014 года. Полуфинал. Швеция — Россия 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Голы: Чистов (бол., Линдхольм), 19:11 — 1:0. Сундквист (Карлссон, Арнессон), 44:55 — 2:0. Жафяров (Барабанов), 46:37 — 2:1. Мальме (Швеция), «Мальме-Арена».

Следующий МЧМ проходил в Швеции и у россиян был прекрасный шанс оперативно отомстить «Тре Крунур», однако сделать это не удалось ни в предварительном раунде, ни в полуфинале. Оба матча команда Валерия Брагина уступила с минимальным счетом. В группе молодежка проиграла шведам 2:3, а в плей-офф — 1:2. После гола Жафярова россияне провели едва ли не самый яркий игровой отрезок на турнире, создали как минимум три верных момента, заканчивали матч в формате «шесть на четыре», но сравнять счет так и не смогли.

Горечь от неудачи в полуфинале скрасила победа над Канадой в бронзовом матче.

ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ

4 января 2015 года. Полуфинал. Швеция — Россия 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Голы: Шаров (Голышев, Дергачев), 31:18 — 0:1. Чистов (бол., Валиев, Каменев), 32:50 — 0:2. Шаров (Брюквин, Мамин), 41:31 — 0:3. Валльмарк (Бродецки, Кемпе), 51:30 — 1:3. Мамин (Фищенко, Брюквин), 52:39 — 1:4. Торонто (Канада), «Эйр Канада-центр».

В 2015 году команде Валерия Брагина предрекали очередное поражение от шведов, тем более, что в предварительном раунде россияне по традиции уступили «Тре Крунур». Однако в этот раз скептики были посрамлены — во втором и третьем периодах Александр Шаров, Зият Пайгин и Максим Мамин разобрали шведскую сборную на винтики и добыли путевку в финал. Правда в решающей игре повторить успех 2011 года не удалось.