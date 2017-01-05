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SPORTSNET: СХВАТКА В ДУХЕ «МОНРЕАЛЬ» — ЦСКА

Автор Sportsnet Гари Джойс провел параллели с новогодним триллером «Монреаль Канадиенс» и ЦСКА в 75 году.

Россия и США встретились в монреальском Форуме. И хоть на льду не было канадцев, Михаил Сергачев представлял «Канадиенс». Игра взволновала и заставила понервничать в течение основного времени, овертайма «4 на 4» и послематчевых бросков. Россияне вели 1:0 и 2:1, соперник отыгрался и вышел вперед в третьем периоде.

Голкипер Илья Самсонов заставил трибуны ахнуть после изумительного спасения, не позволив Келлеру похоронить российскую команду. В следующей же смене Денис Гурьянов счет сравнял, переиграв Тайлера Парсонса. За оставшиеся 14 минут вратари нейтрализовали множество стопроцентных моментов. Высочайший темп игры иллюстрирует соотношение бросков 36−28 в пользу США (7−8 — в третьем). В буллитной серии Трой Терри исполнил броски в стиле Джонатана Тэйвса. Каждый раз американец проворачивал новый трюк и отправлял шайбу между щитков Самсонова.

— Не знаю, как ему это удалось, — признался проспект «Аризоны» Клэйтон Келлер. — Когда промахнулся, остальные броски я уже не смотрел.

Не увидел Келлер и отличные сэйвы Парсонса, заблокировавшего попытки Капризова и Полунина. Вратарь впервые выступил за сборную США на этом МЧМ, но прекрасно справляется с давлением. Прошлой весной он отыграл за «Лондон Найтс» на Мемориальном Кубке, но в этом сезоне у него с буллитами не клеилось.

— Мне не везло на буллитах в этом сезоне, — заявил Парсонс. — Шайбы отлетали в ворота от штанг и перекладин.

Спустя несколько дней после поражения в классическом противостоянии от канадцев российская команда уступила и американцам. Но после переезда в Монреаль парни Брагина выглядели более собранными и сфокусированными, как их предшественники в этом возрасте.

В группе ничем не запомнился Михаил Сергачев, которому скауту прочили MVP турнира. В полуфинале проспект «Канадиенс» прибавил. Хоть и неудачно закрыл обзор Самсонову в эпизоде с третьей шайбой, в остальные 25 минут он показал, что готов к полноценному следующему сезону в НХЛ.

Своего лучшего защитника Чарли Макэвоя американский тренер Билл Мотцко выпускал против ударного звена Капризов — Воробьев — Полунин. Проспект «Бостона» находился на льду после получаса и закончил с показателем полезности «-2».

Добавим, что 11 «звездно-полосатых», включая Келлера, Уайта, Макэвоя, уже брали рубеж в плей-офф по истечении основного времени.

— Полтора года назад на ЮЧМ мы тоже играли в овертайме, — вспомнил Келлер. — Но на этот раз все оказалось намного серьезнее.

THE HOCKEY NEWS: ТЕРРИ ПОРАЗИЛ «ЗВЕЗДУ СМЕРТИ» САМСОНОВА

Обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди отметил, что Трой Терри стал новым буллитным героем Америки, пойдя по стопам Ти. Джей. Оши. После трех реализованных буллитов в принципиальном противостоянии с Россией проспекта «Дакс» называют главным открытием турнира.

— Не знаю, достиг ли я его [Оши] уровня, но для меня большая честь получить такое сравнение, — признался Терри. — Меня до сих пор трясет и я едва подбираю слова.

Прошлым вечером в Монреале россияне впервые уступили США в плей-офф на МЧМ.

— Наша сборная семь раз проигрывала русским в плей-офф, и мы стремились прервать эту безрадостную серию, — заметил форвард «Виннипега» Джек Рословик. — Мы отложили личные амбиции, и это сплотило нашу команду.

Новичок «Манитоба Муз» из АХЛ добавил «звездно-полосатым» скорости, создав серьезные проблемы массивной российской команде. Главный претендент на MVP Кирилл Капризов лишь раз поразил ворота в первом периоде, после чего его караулил нападающий Люк Канин, едва сдерживая проспекта «Уайлд». Американцы сдержали напор соперника в начале. Прекрасно проявили себя защитники Кэйси Фитцжеральд, Кэйлеб Джонс и Чарли Макэвой, отыгравший более получаса. Звезда янки Клэйтон Келлер своим отличным контролем шайбы напоминал советскую звезду 80-х.

— Мы просто стремились делать то, что у нас получалось на протяжении турнира, — сказал Келлер. — Глубоко добывали шайбу, действовали по плану и не удалялись. Благодаря этим простым вещам мы в конечном счете добились успеха.

Валерий Брагин привозил на МЧМ команды и посильнее. На этот раз не блистал Михаил Сергачев. Наибольшая опасность исходила от ударной тройки Капризова и Дениса Гурьянова. Российские парни действовали с умом и заслуженно довели матч до равной концовки.

— Все наши бились до конца, — отметил Гурьянов. — Мы уступали шайбу, выходя на третий период, но отыгрались. Буллиты — лотерея, и сегодня повезло другой команде.

Наверняка, к удаче добавилось четкое следование плану. Илья Самсонов скакал как белка в колесе. Пропустив дважды, он поймал свою игру и в конце выдавал сумасшедшие сэйвы. Но Терри удалось найти уязвимое место в Звезде Смерти российского проспекта «Вашингтона». Раз за разом форвард отправлял шайбу в «домик» разными способами.

— В первый раз это было, конечно, спланировано. Самсонов — здоровый парень, поэтому мы подумали, что ему легче всего забить между ног. Во вторую и третью попытку, я просто пытался нащупать слабое место. Он выходил слишком далеко. Я собирался устремиться к воротам и поймать его на паузе, но вместо этого я кажется сымпровизировал.

FOX SPORTS: ЭПИЧЕСКИЙ УСПЕХ США НА БУЛЛИТАХ

Пит Блэкберн из Fox Sports назвал полуфинал Россия — США самым драматичным поединком последних МЧМ. Автор не припомнил такого накала страстей в буллитной серии, превратившейся в настоящий конкурс мастерства.

Россияне спокойно реализовали два первых броска, тогда как Трой Терри и Джереми Бракко выгрызали свои шайбы с мясом. В дополнительных бросках у США появился новый герой. Диктор трижды объявил фамилию Терри после его бросков. Каждый раз 19-летний американец демонстрировал великолепное владение клюшкой. Первые два броска не дали команде проиграть, а третий вывел ее в финал.

NATIONAL POST: ТЭЙВСУ и ОШИ НАДО ПОДВИНУТЬСЯ

Майкл Трэйкос в колонке National Post предложил Джонатану Тэйвсу и Тиджею Оши освободить место на буллитной сцене для Троя Терри.

Ровно 10 лет назад Тэйвс реализовал золотой буллит в ворота США на МЧМ. Теперь по его стопам пошел Терри. Конечно, для американца более уместно сравнение с Оши, который в одиночку одолел сборную России в группе на сочинской Олимпиаде. Самому Терри польстило сравнение с Оши, но парня застигли эмоции. Его партнер Клэйтон Келлер уверен, что у Терри в жилах лед.

— Невероятно. На самом деле Трой — мой сосед по номеру, и я знал его еще до чемпионата, поэтому знаю, что он — отличный парень с прекрасными руками.

Для такой сумасшедшей игры концовка была подходящая. В ней было все — игра на встречных темпах, потрясающие сэйвы, буллиты и даже пугающий эпизод с полетом маски Тайлера Парсонса. В итоге американцы все же одолели демона в виде сборной России, которую до этого ни разу не побеждали в плей-офф МЧМ.

— Для меня это больше, чем победа, — признался автор дубля Колин Уайт. — Прошлогоднее поражение от России в полуфинале мы переживали очень тяжело. Невероятно, что в этом году мы взяли реванш, особенно в таком матче.