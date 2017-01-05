Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина

Сборная России потерпела обиднейшее поражение от команды США в полуфинале МЧМ-2017 в Монреале. Судьба путёвки за выход в финал решалась в драматичной серии послематчевых буллитов, с пробитием которых, похоже, запутались все — от болельщиков до организаторов. В ФХР уже сообщили, что укажут на допущенные нарушения. Но игру уже не вернёшь, нам предстоит разыграть со шведами бронзу. Вспомним, как молодёжная сборная России играла на чемпионатах мира в матчах за третье место, когда круговая групповая система уже была заменена на раунд плей-офф.



1996 год. Россия — Чехия — 4:1

В Америке образца 1996 года команда Игоря Дмитриева проиграла канадцам в полуфинале, а затем оказалась сильнее чехов, переиграв соперника достаточно крупно, — 4:1. Уступая после первого периода, россияне уверенно провели два остальных и не позволили Чехам зацепиться за результат. Это были первые бронзовые награды, выигранные в плей-офф. К примеру, в 1994 году Россия тоже стала третьей, но тогда система розыгрыша ограничивалась матчами по кругу.

1997 год. Россия — Чехия — 4:1

Аналогичная ситуация произошла годом позднее на первенстве планеты в Швейцарии. И опять мы не совладали с канадцами, но бронзовые медали выиграли в матче с Чехией, снова одолев соперника с полюбившимся счётом 4:1. Тогда главным тренером «молодёжки» был Пётр Воробьёв, известный умением работать с подрастающим поколением.

2008 год. Россия — США — 4:2

Следующей бронзы МЧМ пришлось ждать 11 лет. В чешском Пардубице в 2008 году коллектив Сергея Немчинова не совладал со шведами на стадии полуфинала. Но наши ребята не пали духом и выиграли в схватке за бронзовые медали у крепкой и обученной команды США. Дублем отметился нападающий Никита Филатов, подававший огромные надежды.

2009 год. Россия — Словакия — 5:2

В Оттаве в 2009 году в напряжённом полуфинале сборная Сергея Немчинова уступила дорогу в финал Канаде (5:6). Пришлось, как и годом ранее, надеяться на бронзу, и она снова была завоёвана. Победа над Словакией — 5:2 добавила ложку мёда, а без дубля Никиты Филатова, что приятно, снова не обошлось. Россияне оказались выше классом и заслуженно победили.

2013 год. Россия — Канада — 6:5

На домашнем чемпионате мира в Уфе мы оступились на шведах, зато какой выдали матч за третье место! Классика жанра, Россия — Канада — и шестой гол Валерия Ничушкина в овертайме. Эх, жаль, что это произошло не в финале. Но сильно критиковать ребят и их главного тренера Михаила Варнакова не поворачивался язык. Парни отдали всё что могли.

2014 год. Россия — Канада — 2:1

В шведском Мальмё в 2014 году россияне в очередной раз проиграли в полуфинале «Тре Крунур» и сыграли за бронзу с канадцами, которые ранее неожиданно крупно проиграли финнам — 1:5. В схватке с заклятым соперником команда Михаила Варнакова выиграла — 2:1 благодаря голам Михаила Григоренко и Эдуарда Гиматова. Не пришлось прибегать ни к овертайму, ни к серии буллитов.



Напоследок отметим, что сборная России среди игроков не старше 20 лет впервые не пробилась в финал молодёжного чемпионата мира под руководством Валерия Брагина. Брагин возглавляет молодёжную сборную России с июля 2014 года, также он тренировал команду с марта 2010 по май 2012 года. За это время команда один раз победила на МЧМ (2011), а также трижды становилась серебряным призёром, уступая в финале (2012, 2015, 2016). Таким образом, матч за третье место — новинка для Брагина и его тренерского штаба. Желаем удачи и не прерывать удачно складывающуюся для россиян традицию во встречах за бронзовые награды.