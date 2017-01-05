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5 января 2017, 18:12 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Косэнтино: Такие матчи, как Россия — США на МЧМ, не должны решаться по буллитам

Комментатор Sportsnet Сэм Косэнтино высказал мнение о полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира между сборными России и США, который завершился победой североамериканцев со счётом 4:3 по буллитам.

«В ситуации, которая возникла сейчас, организаторам нужно было внести ясность не столько для команд, сколько для болельщиков. На групповом этапе буллиты ещё можно проводить, но здесь всё должно решаться в игровых условиях, а не в серии буллитов. Это был один из лучших матчей на молодёжном уровне, который я видел», — сказал Косэнтино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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