«В ситуации, которая возникла сейчас, организаторам нужно было внести ясность не столько для команд, сколько для болельщиков. На групповом этапе буллиты ещё можно проводить, но здесь всё должно решаться в игровых условиях, а не в серии буллитов. Это был один из лучших матчей на молодёжном уровне, который я видел», — сказал Косэнтино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.