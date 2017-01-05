Плющев: Полуфинал МЧМ США — РФ случайно дошел до буллитов, американцы были сильнее
Полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США случайно дошел до серии буллитов, американцы были значительно сильнее российской команды, считает заслуженный тренер России Владимир Плющев, под руководством которого сборная России выиграла МЧМ-2002.
Молодежная сборная России в ночь со среды на четверг уступила команде США в полуфинале чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).
«Говорить, что мы играли на равных, нельзя, — сказал Плющев корреспонденту «Р-Спорт» по телефону. — Сборная России действовала вторым номером, отдав инициативу американцам и рассчитывая на их ошибки, которые, в целом, мы использовали. Команда США играла первым темпом, они нас переигрывали и по количеству моментов, и по движению. Вообще, это случайность, что дело дошло до буллитов, потому что была явная грубая ошибка защитника американцев на синей линии, который позволил Гурьянову убежать «один в ноль».
«Не соглашусь, что игра прошла в
Самой сильной чертой россиян остается характер игроков, отмечает Плющев. «То, что есть характер и желание, что ребята вышли как на последний бой, это было видно, — сказал он. — Но одного характера, когда играешь с командой высокого класса, далеко не всегда достаточно. Хорошо, что ребята не повесили нос при счете 2:3. Впереди матч (за 3-е место) со шведами, это очень мощные и техничные ребята, заряженные на игру».
«Те “дешевые” удаления, которые были у нас, их отмечают на протяжении всего турнира, с теми же словаками, например. Это недостаток технической подготовки: когда ты проигрываешь единоборство и не компенсируешь это техническим преимуществом, то начинаешь фолить, чтобы это единоборство не проиграть. Нарушения за нас никто не придумывал. Посмотрите, ни шведы, ни американцы не позволяют себе удаления за
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