Молодежная сборная России в ночь со среды на четверг уступила команде США в полуфинале чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

«Говорить, что мы играли на равных, нельзя, — сказал Плющев корреспонденту «Р-Спорт» по телефону. — Сборная России действовала вторым номером, отдав инициативу американцам и рассчитывая на их ошибки, которые, в целом, мы использовали. Команда США играла первым темпом, они нас переигрывали и по количеству моментов, и по движению. Вообще, это случайность, что дело дошло до буллитов, потому что была явная грубая ошибка защитника американцев на синей линии, который позволил Гурьянову убежать «один в ноль».

«Не соглашусь, что игра прошла в каком-то другом ключе по сравнению с встречей в группе, — продолжил специалист. — Американцы немного изменили стиль, потому что в первой игре такое ощущение, что они вообще “гламурили”. А здесь они почувствовали ответственность, поэтому где-то побаивались. Мы использовали максимум того, что мы могли использовать. Закрылись, играли от обороны. Мы проигрываем в коньках, а это откладывается на все остальное».

Самой сильной чертой россиян остается характер игроков, отмечает Плющев. «То, что есть характер и желание, что ребята вышли как на последний бой, это было видно, — сказал он. — Но одного характера, когда играешь с командой высокого класса, далеко не всегда достаточно. Хорошо, что ребята не повесили нос при счете 2:3. Впереди матч (за 3-е место) со шведами, это очень мощные и техничные ребята, заряженные на игру».