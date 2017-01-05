Молодежная сборная России в ночь со среды на четверг уступила команде США в полуфинале чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1). Соперники провели по 7 буллитов.

«Знаете, три буллита еще можно назвать “лотереей”, но пять — это точно мастерство, — сказал Николишин по телефону. — У нас в командах обычно три буллитера кое-как находилось, но пятерых точно не было. И вчера у американцев мастерства оказалось чуть побольше. Они смогли перестроиться: сначала обыгрывали, потом стали бросать. Это же тоже надо увидеть, понять и сделать. Когда говорят про “лотерею”, я категорически не согласен. Буллиты — мастерство, умение и хладнокровие, тут все зависит от тебя. И наши ребята в решающий момент оказались менее подготовленными».

Защитник сборной России Михаил Сидоров после серии из трех буллитов выбежал на лед праздновать победу, однако команды, согласно новым правилам IIHF, должны были исполнить по пять бросков. «Не знаю, почему возникла путаница с количеством буллитов, — отметил Николишин. — По крайней мере, я знал, и в команде точно все знали. То, что не готовы были — это досужие разговоры, как мне кажется. А то, что Сидоров побежал радоваться, это от огромного желания победить, просто эмоции перехлестнули разум. И это сыграло злую шутку».

«Два с половиной периода американцы играли лучше нас, причем во всех компонентах, — продолжил эксперт. — Они выходили из зоны, среднюю проходили быстро, а в зоне атаки контролировали шайбу и держали нас в напряжении, создав кучу 100-процентных и просто опасных моментов. У нас было много неоправданных удалений, а единственными, кто полноценно контролировал шайбу в чужой зоне, было первое звено, и первый гол (Кирилла) Капризова был показательным».