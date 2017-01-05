Николишин: Три буллита в хоккее еще могут быть «лотереей», но пять — мастерство
Чемпион мира 1993 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин заявил агентству «Р-Спорт», что не согласен, когда буллитные серии в хоккейных матчах называют «лотереей», в которой от игроков ничего не зависит.
Молодежная сборная России в ночь со среды на четверг уступила команде США в полуфинале чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1). Соперники провели по 7 буллитов.
«Знаете, три буллита еще можно назвать “лотереей”, но пять — это точно мастерство, — сказал Николишин по телефону. — У нас в командах обычно три буллитера
Защитник сборной России Михаил Сидоров после серии из трех буллитов выбежал на лед праздновать победу, однако команды, согласно новым правилам IIHF, должны были исполнить по пять бросков. «Не знаю, почему возникла путаница с количеством буллитов, — отметил Николишин. — По крайней мере, я знал, и в команде точно все знали. То, что не готовы были — это досужие разговоры, как мне кажется. А то, что Сидоров побежал радоваться, это от огромного желания победить, просто эмоции перехлестнули разум. И это сыграло злую шутку».
«Два с половиной периода американцы играли лучше нас, причем во всех компонентах, — продолжил эксперт. — Они выходили из зоны, среднюю проходили быстро, а в зоне атаки контролировали шайбу и держали нас в напряжении, создав кучу 100-процентных и просто опасных моментов. У нас было много неоправданных удалений, а единственными, кто полноценно контролировал шайбу в чужой зоне, было первое звено, и первый гол (Кирилла) Капризова был показательным».
«Американцы владели инициативой, но здорово отыграл (Илья) Самсонов. Плюс отлаженная игра в обороне, ставшая нашим козырем. В третьем периоде важную роль сыграли отраженный буллит, а следом — мастерский гол (Дениса) Гурьянова, который до этого еще и вывел из игры американского защитника чистым силовым приемом. Вторую половину третьего периода мы преобладали над американцами, но играли по счету. Но в целом, по игре, американцы, к сожалению, выглядели
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