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5 января 2017, 13:58 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Картер Харт и Расмус Асплунд — лучшие игроки полуфинала МЧМ-2017 Швеция — Канада

Названы лучшие игроки второго полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.

В составе сборной Швеции лучшим признан нападающий Расмус Асплунд, в составе канадцев — голкипер Картер Харт.

Встреча, прошедшая по московскому времени вечером среду в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу канадцев. В составе шведов по шайбе забросили Джоэль Эрикссон Эк и Карл Грундстрем. У канадцев отличились Митчелл Стивенс, Энтони Чирелли и Дилан Строум, а Жюльен Готье оформил дубль.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал, где 6 января в 04:00 (мск) сыграют с командой США, которая ранее в серии буллитов (4:3) переиграла сборную России. Россияне и шведы 5 января в 23:30 (мск) начнут встречу за третье место.
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