Эксперт: Сборная США заслуженно победила хоккеистов РФ на молодежном ЧМ
МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Сборная США по хоккею заслуженно победила команду России в полуфинале молодежного чемпионата мира. Такое мнение ТАСС выразил бывший главный тренер молодежной сборной России Сергей Герсонский.
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Сборная США победила российскую команду в серии послематчевых буллитов (4:3). В финале американцы сыграют с канадцами, которые во втором полуфинальном матче обыграли шведов со счетом 5:2.
«Тренерский состав выжал из этой сборной максимум. К сожалению, не так просто было добиться победы в матче с американцами, но мы были очень близки. На групповом этапе команда США имела большее преимущество, нежели в полуфинале, наши смогли подравняться», — сказал Герсонский.
«Но нашей сборной несколько не хватило игровой дисциплины, — продолжил он. — Да и американцы имели больше моментов для взятия ворот. Они смогли использовать свое преимущество. Надо признать, что команда победила заслуженно».
На групповом этапе россияне также встречались с американцами, тот матч завершился поражением российских хоккеистов со счетом 2:3.
Матч за третье место между сборными России и Швеции состоится в четверг, начало — в 23:30 мск.
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