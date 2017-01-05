Эксперт: Сборная США заслуженно победила хоккеистов РФ на молодежном ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная США победила российскую команду в серии послематчевых буллитов (4:3). В финале американцы сыграют с канадцами, которые во втором полуфинальном матче обыграли шведов со счетом 5:2.

«Тренерский состав выжал из этой сборной максимум. К сожалению, не так просто было добиться победы в матче с американцами, но мы были очень близки. На групповом этапе команда США имела большее преимущество, нежели в полуфинале, наши смогли подравняться», — сказал Герсонский.

«Но нашей сборной несколько не хватило игровой дисциплины, — продолжил он. — Да и американцы имели больше моментов для взятия ворот. Они смогли использовать свое преимущество. Надо признать, что команда победила заслуженно».

На групповом этапе россияне также встречались с американцами, тот матч завершился поражением российских хоккеистов со счетом 2:3.

Матч за третье место между сборными России и Швеции состоится в четверг, начало — в 23:30 мск.