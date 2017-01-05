Некубковая сборная. Что ждать России от матча со Швецией
Во втором полуфинальном матче молодежного чемпионата мира хозяева турнира переиграли шведов со счетом 5:2. Теперь скандинавы, которые в очередной раз подтвердили стереотип о своем хоккее, слабо подходящем для кубковых стадий, сыграют в матче за третье место со сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Есть два типа сборных: те, кто умеет играть в
10 лет и четыре десятка матчей Швеции без поражений на групповом этапе — достижение выдающееся. А, может, даже и великое. Но оно лишь подчеркивает ту пропасть, которая разделяет шведов «групповых» от шведов «плейоффных».
Канадцы прибили последних вовсе не мастерством, не техникой, и даже не сумасшедшим большинством (наоборот, при реализации лишнего хозяева пропустили) — североамериканская команда была банально быстрее и мощнее. Первый период «Тре Крунур» выдержали, но затем прогнулись под мощью кленового пресса. И все разговоры о том, что уж такую, беззвездную и немного серую Канаду, которая и средних чехов
А нам же придется еще как минимум годик подождать свидания с самым принципиальным соперником в
Но совсем не потому, что ни разу за последние шесть лет не было такого случая, чтобы наша молодежка осталась без медалей. Не только в награде дело, гораздо неприятнее, если чемпионат закончится для россиян без единой победы над
Как же обыграть шведов? Главное — не повторить ошибок контрольного матча против «Тре Крунур» перед стартом турнира, когда мы уступили 0:4, причем счет был по игре на все сто процентов. Консервативный и эпизодами чересчур закрытый хоккей может быть хорошей тактикой против тех же американцев, но против королей игры на чистом льду и позиционных атак нужны иные методы. В противном случае шведы нас перепасуют, перекатают и в конце концов обыграют. Да и еще и сил потратят совсем немного.
Что необходимо России — в меру возможностей повторить стратегию канадцев, перебегав и задавив шведов. Тем более карты нам в руки: пусть команда Брагина и играла лишний овертайм, но времени на восстановление имеет побольше, а сам темп во втором полуфинале был повыше — «Тре Крунур» должны быть выхолощены до предела. Да и матчи за третье место они традиционно проводят слабовато: всего лишь одна победа в последних пяти матчах, причем год назад солидную шведскую сборную американцы в битве за бронзу разложили на молекулы — 8:3.
Выиграть за счет чисто хоккейных навыков сегодня вряд ли выйдет — в них скандинавы на турнире были лучшими. Но с умением держать удар у них вновь возникли проблемы, и команде Брагина грех будет не воспользоваться этим обстоятельством. Уж очень не хочется завершать турнир с отрицательным балансом побед и поражений.
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