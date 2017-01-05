Некубковая сборная. Что ждать России от матча со Швецией

Есть два типа сборных: те, кто умеет играть в плей-офф, и … Швеция. Скажете, откуда у скандинавов тогда взялись золотые медали Олимпиад, взрослых и молодежных чемпионатов мира? Все просто: иногда, что случается очень редко, уровень таланта «Тре Крунур» настолько высок, что это позволяет скомпенсировать все их типичные недостатки, вылезающие на поверхность именно в кубковой части соревнований. Но в этот раз этого не произошло, и очередное созвездие больших талантов — Нюландер, Эрикссон Эк, Грундстрем, Асплунд и компания — осталось без золота.

10 лет и четыре десятка матчей Швеции без поражений на групповом этапе — достижение выдающееся. А, может, даже и великое. Но оно лишь подчеркивает ту пропасть, которая разделяет шведов «групповых» от шведов «плейоффных».

Канадцы прибили последних вовсе не мастерством, не техникой, и даже не сумасшедшим большинством (наоборот, при реализации лишнего хозяева пропустили) — североамериканская команда была банально быстрее и мощнее. Первый период «Тре Крунур» выдержали, но затем прогнулись под мощью кленового пресса. И все разговоры о том, что уж такую, беззвездную и немного серую Канаду, которая и средних чехов одолела-то с трудом, шведы раскатают на классе, пошли прахом — в финал на битву со сборной США выйдут их северные соседи.

А нам же придется еще как минимум годик подождать свидания с самым принципиальным соперником в плей-офф. Но мысли сейчас не об этом, и даже не о роковых буллитах, погубивших Илью Самсонова и сборную Валерия Брагина. Сегодня нас ждет матч за третье место — и, пожалуй, именно он станет мерилом выступления российской команды на турнире.

Но совсем не потому, что ни разу за последние шесть лет не было такого случая, чтобы наша молодежка осталась без медалей. Не только в награде дело, гораздо неприятнее, если чемпионат закончится для россиян без единой победы над топ-командами.

Как же обыграть шведов? Главное — не повторить ошибок контрольного матча против «Тре Крунур» перед стартом турнира, когда мы уступили 0:4, причем счет был по игре на все сто процентов. Консервативный и эпизодами чересчур закрытый хоккей может быть хорошей тактикой против тех же американцев, но против королей игры на чистом льду и позиционных атак нужны иные методы. В противном случае шведы нас перепасуют, перекатают и в конце концов обыграют. Да и еще и сил потратят совсем немного.

Что необходимо России — в меру возможностей повторить стратегию канадцев, перебегав и задавив шведов. Тем более карты нам в руки: пусть команда Брагина и играла лишний овертайм, но времени на восстановление имеет побольше, а сам темп во втором полуфинале был повыше — «Тре Крунур» должны быть выхолощены до предела. Да и матчи за третье место они традиционно проводят слабовато: всего лишь одна победа в последних пяти матчах, причем год назад солидную шведскую сборную американцы в битве за бронзу разложили на молекулы — 8:3.

Выиграть за счет чисто хоккейных навыков сегодня вряд ли выйдет — в них скандинавы на турнире были лучшими. Но с умением держать удар у них вновь возникли проблемы, и команде Брагина грех будет не воспользоваться этим обстоятельством. Уж очень не хочется завершать турнир с отрицательным балансом побед и поражений.