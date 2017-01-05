Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России

В полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная России уступила команде США. Подопечные Валерия Брагина дважды вели в счёте, но в конце концов им пришлось отыгрываться, чтобы перевести игру в овертайм. После 10-минутного дополнительного времени команды пробили буллиты, в которых чуть удачливее и точнее оказались американцы. Сборная России выбывает из борьбы за золото и отправляется в матч за третье место, а США сразится с канадцами за чемпионство. Мы выставили оценки игрокам нашей «молодёжки» за проигранный полуфинал.



Вратарь

Илья Самсонов — 5,5

Сложно обвинять вратаря, сделавшего 40 сейвов. Неправильно обвинять вратаря, который взял буллит при счёте 2:3, а затем выручил в овертайме, когда казалось, что шайбе некуда деваться, кроме как в ворота. Однако Самсонов задрал такую планку, что мы вынуждены судить его по самому высокому заряду. Первый гол — стопроцентно вратарский. Илья не закрыл ближний угол, позволив американцам сравнять счёт броском с нулевого угла. Третья шайба залетела в ворота рикошетом от Сергачёва, но её сложно назвать неберущейся. Всё бы ничего, но Самсонов надломился в серии буллитов. После уверенного начала он пропустил четыре броска подряд, в том числе три от своего злого гения Терри. Это был чёрный день лучшего вратаря турнира.



Защитники

Михаил Сидоров — Егор Рыков — 6,0

Парадокс, но первая пара заработала положительный показатель полезности, даже проведя не лучший матч. Михаил Сидоров и вовсе получил «+2», хотя в одном из эпизодов бросал по… своим воротам. Егор Рыков уже привычно стал рекордсменом по игровому времени среди защитников сборной России, но его КПД был гораздо ниже, чем в первых играх чемпионата. Питерский «армеец» иногда откровенно плыл, а в случае со вторым американским голом провалился позиционно, зачем-то выбросившись к синей линии.



Вадим Кудако — Михаил Сергачёв — 6,5

Сложно оценивать пару, в которой выступают худший защитник сборной России и сильнейший представитель нашей оборонительной линии. Вадим Кудако застал оба гола Колина Уайта, заработав показатель полезности «-1». Михаил Сергачёв, в свою очередь, пытался чистить за партнёром и в попытке заблокировать бросок стал виновником голевого рикошета. Однако всё это отошло на второй план, когда Сергачёв заблокировал три (!) броска в одном меньшинстве. Защитник, игравший в не чужом для него Монреале, был самым мужественным и зрелым игроком нашей команды. Он шёл в стыки, выигрывал борьбу, принимал шайбы на себя и поддерживал атаки. В общем, доминировал. Даже Брагин после матча признал, что Сергачёва ждёт большое будущее.

Сергей Зборовский — Егор Воронков — 6,0

Оказались единственной полноценной парой сборной России, которая не позволила американцам отличиться. Впрочем, это скорее стечение обстоятельств, чем закономерность. Моментов в их присутствии сборная США создала точно не меньше, чем во время нахождения на льду двух первых пар. Они часто упускали американцев за спину, проигрывая им в скорости, а Зборовский и вовсе доигрался, угодив в запас в третьем периоде. Формальный повод — буллит, привезённый им при счёте 2:3.



Григорий Дронов — 6,0

В очередной раз вышел седьмым защитником и не имел постоянного напарника. 10 минут — совсем небольшое игровое время для игрока обороны, но, похоже, оптимальное для Дронова. Григорий хоть и с трудом справлялся с американскими нападающими, серьёзных ляпов не допускал, в пропущенных шайбах замечен не был.

Нападающие

Александр Полунин — Михаил Воробьёв — Кирилл Капризов — 6,5

Уже традиционно первое звено играло в соответствии со своим статусом. То, как они открыли счёт в матче, — образец коллективной игры. Полунин отобрал шайбу за счёт прессинга, Воробьёв поборолся за воротами, а Капризов напомнил, почему он лучший снайпер МЧМ. Могли забросить ещё как минимум одну шайбу, но споткнулись об американского вратаря. Воробьёв к тому же стал единственным российским центром, который превзошёл американцев на вбрасываниях. Впрочем, героями они так и не стали. Капризов и Полунин смазали свои попытки в серии буллитов, а «железнодорожник» и вовсе подвёл черту под матчем, не сумев переиграть вратаря в решающей попытке.

Денис Гурьянов — Данила Квартальнов — Павел Карнаухов — 7,0

Квартальнову и Карнаухову можно предъявить претензии за гол в меньшинстве, когда хаосу поддалась вся четвёрка обороняющихся. В остальном это звено ничем не уступало первому. А уж если рассматривать отдельно Дениса Гурьянова, который выходил в двух звеньях и в общей сложности провёл на льду почти 26 минут, его игру впору назвать выдающейся. Тольяттинец из Техаса был везде! В случае со вторым голом первым оказался на добивании, а третий гол и вовсе сделал от начала до конца: сначала врезал американцу, а через мгновение улетел в контратаку. Денис играл на кураже, получая удовольствие от доверия, предоставленное им Брагину. Его боевой настрой проявился и в серии буллитов, где он реализовал две попытки из двух. Увы, для победы столь вдохновенной игры Гурьянова не хватило.



Кирилл Ураков — Кирилл Беляев — Яков Тренин — 6,0

Беляев и Тренин поочерёдно вставали на «точку», но ни тот, ни другой во вбрасываниях особенно не преуспели. Мы были вправе ждать большего от Якова, который в предыдущих матчах тащил на себе звено, отмечаясь силовым проходами. Американцы сумели прикрыть фактурного челябинца. Единственным, кто генерировал опасные моменты в третьем звене, был Кирилл Ураков. Он включал скорости, на которых тяжело было играть даже американцам, а главное — постоянно лез на ворота. К концу матча на счету нижегородца оказалось шесть бросков.