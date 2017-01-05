Монтен: Шведским хоккеистам не хватило мастерства, чтобы сдержать прессинг канадцев
Хоккеистам сборной Швеции не хватило скорости и мастерства, чтобы справиться с постоянным прессингом канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет), заявил главный тренер шведов Томас Монтен.
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).
«Мы отлично начали, у нас было несколько шансов забить третью шайбу, но нам не удалось это сделать. Нашей скорости и мастерства было недостаточно, чтобы уйти
«Сегодня мы играли в канадский хоккей, — отметил тренер канадцев Доминик Дюшарм. — Мы использовали нашу скорость, чтобы отнять у них время и пространство. Мы играли сегодня в силовой хоккей».
В финале канадцы встретятся со сборной США, а в матче за третье место сойдутся россияне и шведы. Оба матча пройдут 5 января.
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