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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28338503/
5 января 2017, 13:04 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Монтен: Шведским хоккеистам не хватило мастерства, чтобы сдержать прессинг канадцев

Хоккеистам сборной Швеции не хватило скорости и мастерства, чтобы справиться с постоянным прессингом канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет), заявил главный тренер шведов Томас Монтен.

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).

«Мы отлично начали, у нас было несколько шансов забить третью шайбу, но нам не удалось это сделать. Нашей скорости и мастерства было недостаточно, чтобы уйти из-под их прессинга», — цитирует Монтена официальный сайт турнира.

«Сегодня мы играли в канадский хоккей, — отметил тренер канадцев Доминик Дюшарм. — Мы использовали нашу скорость, чтобы отнять у них время и пространство. Мы играли сегодня в силовой хоккей».

В финале канадцы встретятся со сборной США, а в матче за третье место сойдутся россияне и шведы. Оба матча пройдут 5 января.
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