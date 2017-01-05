Монтен: Шведским хоккеистам не хватило мастерства, чтобы сдержать прессинг канадцев

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).

«Мы отлично начали, у нас было несколько шансов забить третью шайбу, но нам не удалось это сделать. Нашей скорости и мастерства было недостаточно, чтобы уйти из-под их прессинга», — цитирует Монтена официальный сайт турнира.

«Сегодня мы играли в канадский хоккей, — отметил тренер канадцев Доминик Дюшарм. — Мы использовали нашу скорость, чтобы отнять у них время и пространство. Мы играли сегодня в силовой хоккей».

В финале канадцы встретятся со сборной США, а в матче за третье место сойдутся россияне и шведы. Оба матча пройдут 5 января.