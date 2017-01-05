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5 января 2017, 11:26 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Канадцы вышли в финал МЧМ по хоккею, россияне сыграют против шведов за бронзу

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Молодежная сборная Канады по хоккею победила команду Швеции со счетом 5:2 и вышла в финал чемпионата мира, где встретится с американцами. В матче за бронзовые медали шведы сыграют против сборной России.

В полуфинале домашнего турнира сборная Канады обыграла команду Швеции со счетом 5:2. Увеличить
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В составе канадцев шайбы забросили Митчелл Стивенс (8-я минута), Энтони Сирелли (19), Жульен Готье (33, 59) и Дилан Строум (48). У шведов отличились Джоэль Эрикссон Эк (7) и Карл Грундстрем (9).

В финале канадцы сыграют против сборной США, которая в своем полуфинале победила команду России в серии послематчевых буллитов (4:3). Решающий матч турнира состоится 6 января (начало — 04:00 мск).

В матче за третье место сборная России в четверг встретится с командой Швеции. Начало игры — 23:30 мск.

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