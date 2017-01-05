Хотелось заплакать вместе с Капризовым

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ПОРА ОТМЕНЯТЬ БУЛЛИТЫ

После того, как мы выиграли серию из трех штрафных бросков, на скамейке российской команды началось ликование, а самый быстрый из защитников Михаил Сидоров помчался поздравлять Илью Самсонова. Радоваться начали даже трибуны, чем смутили и нас. Казалось, игра выиграна.

Но — нет. Самый умный журналист полез на сайт ИИХФ, чтобы разобраться, что там с правилами, но никакого пояснения не было. Мы не без труда вспомнили, что на последнем конгрессе ИИХФ было принято решение, что буллиты в плей-офф теперь — серия из пяти бросков. Три — на предварительном этапе.

И все-таки надежда, что произошла чудовищная ошибка, была. Но в микст-зоне представители ИИХФ заявили, что все правильно. И прямо тут же внесли нужную правку на официальном сайте. Но если так легко можно поправить на сайте, нельзя ли было внести нужный пункт сразу. Вовремя.

Валерий Брагин на пресс-конференции всех успокоил.

— Мы прекрасно знали, что серия идет до пяти бросков, — сказал он. — Но кто-то из игроков, видимо, этого не услышал.

В финале прошлого года в Хельсинки произошел точно такой же случай. Наши не знали, сколько человек выходит в овертайме и были уверены, что надо играть четыре на четыре. А играли пять на пять. Или наоборот. Смысл в том, что мы до конца не можем уследить за этим регламентом.

Да и вообще пора уже убирать буллиты. Ну что это такое, в конце концов? Почему буллиты, а не бои тафгаев или броски в штангу. Играть надо до гола. Ничего страшного, что канадцы и шведы уже разминались. Подождали бы.

— Да, я согласен, что буллиты в таких играх не нужны, — согласился Валерий Брагин.

То есть, и специалисты считают так же.

У САМСОНОВА НЕ ОСТАЛОСЬ СЛОВ

Илья Самсонов приехал к скамейке и упал на лед. Позже мы тщетно ждали его в микст-зоне, но поняли, почему он все-таки не вышел. Ничего, завтра все скажет. Самсонов неоднократно говорил, что умеет забывать любые неудачные моменты в игре и мы убедимся в этом в борьбе за третье место.

Он пустил нелепую шайбу, но восстановился и в третьем периоде, а также в овертайме показал, что способен собраться. И серию буллитов по версии КХЛ он выиграл.

Утром мы поговорили с ним, но перед матчами я стараюсь не нагнетать в беседах с хоккеистами. Зачем все это?

— Вчера попытался смотреть наших с «Ладой», — смеялся Илья. — Потом бросил и решил лишь нарезку посмотреть.

— Тяжело после молодежного чемпионата за КХЛ следить, — согласился я.

Самсонов деликатно промолчал, но потом не выдержал.

— Но бросается в глаза, какие же у нас огромные площадки в России, — вздохнул он. — Смотришь, раскатываются, а места еще очень много.

Я немного смутился, так как «Металлург» играл в Тольятти, а там как раз маленькая площадка. Но не исключено, что Илья имел в виду другие матчи.

За игру же против США Илье стоит сказать спасибо. Валерий Брагин так вообще разобрал эти моменты и оправдал Самсонова по всем пунктам.

— Третий гол — бросок из-под игрока, — перечислял Брагин. — Вторая шайба — на пустые ворота. Первая? Мысли не было менять Самсонова.

СЛЕЗЫ КАПРИЗОВА

Кирилл Капризов вышел к журналистам с заплаканными глазами. Парня можно понять. Наша сборная провела шикарный матч, если вспомнить то, как мы провалились против американцев на групповом этапе. И финал был очень близко. И Капризов забил так, как делают только игроки высочайшего уровня.

— Не знаю, что говорить сейчас, — сказал форвард. — Очень неприятное поражение. Сравняли счет, но на буллитах… Проиграли сегодня.

— Вы знали про пять буллитов?

— Да, нам сразу сказали.

— А чего побежали радоваться?

— Кто побежал?

— Сидоров.

— Может быть, не услышал.

Капризов говорил, что все старались, упрекнуть никого нельзя. Но в такие моменты хорошо разговаривать, если поражение крупное, без шансов. А тут ты видишь растерянных подростков, которым очень обидно. С трудом сдерживаешься, чтобы не заплакать вместе с ними.

ГУРЬЯНОВ НЕ ХОТЕЛ ВСПОМИНАТЬ ПРОМАХ

Еще перед турниром Валерий Брагин размышлял, стоит ли брать на турнир Дениса Гурьянова. В «Техасе» он выступал очень слабо, показывал низкую резлуьта, не забивал. Потом вроде бы все наладилось и тренер доверился хоккеисту.

Наряду с Капризовым, Денис стал лучшим игроком в составе нашей команды. Играл много, приносил немало пользы.

— Буллиты — это лотерея, — вздыхал он в микст-зоне. — Но никого нельзя упрекнуть, что он не бился на льду. Парни все выложились.

Это правда. Наши действительно играли, как любит говорить Валерий Брагин, правильно, хотя и не обошлось без индивидуальных ошибок. Но тут ведь все-таки молодежный чемпионат мира.

— Поговори с нами, Денис, — попросили его представители североамериканской прессы.

— Без переводчика не буду, — ответил им Денис. — Петя, Петя, ты где.

Подошел пресс-атташе, который переводит. Пресса отказалась общаться через такого переводчика.

— Вы чего? — удивился Гурьянов. — Совсем уже?

Вышел к прессе и Александр Полунин, не реализовавший решающий буллит. Кстати, его отправил на последний бросок Валерий Брагин и тренер не стал юлить, а четко взял на себя ответственность за это решение.

— Ну как же так, Александр, — мы не упрекали, а скорее жалели парня. — Что не получилось?

— Бросил туда, куда не надо, — Полунину совсем не хотелось вспоминать неприятный момент.

БРАГИН: «МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО? НАДО ЖЕ КОГДА-ТО НАЧИНАТЬ»

Монреаль — город удивительный и совершенно непонятно, почему все удивляются небольшой посещаемости матчей. В этом городе любят только «Канадиенс» — на сборные всем плевать. Тем более, провинция Квебек уже ставила вопрос о том, чтобы отделиться от Канады и чувство, что тут другая страна, сохранилось. Это, кстати, очень заметно, если переезжаешь из Торонто в Монреаль. И дело не только во французском языке и грязных улицах. В Торонто люди мягче. Нет, серьезно, разрыв прямо шокирует.

Если бы матчи турнира проводили в Торонто и, например, в Калгари, то все было бы иначе. Но Монреаль не самое лучшее место для сборной. Но хоккей тут понимают. Зрители выражали недовольство после того, как арбитры не распознали симуляцию со стороны американского игрока, который красиво упал, хотя его даже не коснулись. Они одинаково оценивали подвиги американского и российских вратарей. Синхронно вздыхали при голевом моменте или силовом приеме.

Сотрудники «Канадиенс», которые помогают ИИХФ организовывать турнир, болели за российскую команду, чтобы финал был аншлаговым. Даже на матч США — Канада не соберется нужной аудитории.

— Теперь нам надо все забыть и подготовиться к игре за третье место, — говорил Брагин, когда мы шли в раздевалку. — Другого выхода нет.

— Вы же никогда за третье место не играли, — зачем-то напоминали ему.

— Надо же когда-то начинать, — улыбался он.

А что еще ему было ответить?