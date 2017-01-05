Ураков: Хоккеисты молодежной сборной России должны найти эмоции на матч за бронзу ЧМ

В среду россияне в полуфинальном матче турнира, который прошел в Монреале, уступили по буллитам сборной США со счетом 3:4. Соперник россиян по матчу за третье место определится во втором полуфинале, в котором встречаются команды Канады и Швеции.

«Эмоций никаких не осталось. Все бились друг за друга, старались, были единой командой, — цитирует Уракова сайт Федерации хоккея России. — После двух периодов рук никто не опускал, игра в принципе была наша — сравняли, хотели дожать, но не получилось. В матче за бронзовые медали нужно будет найти эмоции, сделать болельщикам подарок, пускай не золото, но бронза — тоже результат».

Защитник россиян Егор Воронков отметил, что по ходу турнира команда по-настоящему сплотилась.

«Команда очень сильно поменялась во время турнира, все сплотились, бились друг за друга. Не проигрывали единоборства, стали лучше играть в обороне, а в атаке держали шайбу. (Голкипер Илья) Самсонов — лидер команды, он нас поддержал. В нужные моменты спасал, исправлял наши ошибки. Отдали много эмоций, завтрашняя игра будет тяжелой. Мы с ребятами еще соберемся, поговорим. Но надо до конца играть, биться», — подчеркнул Воронков.