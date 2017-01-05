Ураков: Хоккеисты молодежной сборной России должны найти эмоции на матч за бронзу ЧМ
Хоккеистам молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) нужно найти эмоции на матч за третье место на чемпионате мира, чтобы сделать подарок болельщикам, заявил форвард национальной команды Кирилл Ураков.
В среду россияне в полуфинальном матче турнира, который прошел в Монреале, уступили по буллитам сборной США со счетом 3:4. Соперник россиян по матчу за третье место определится во втором полуфинале, в котором встречаются команды Канады и Швеции.
«Эмоций никаких не осталось. Все бились друг за друга, старались, были единой командой, — цитирует Уракова сайт Федерации хоккея России. — После двух периодов рук никто не опускал, игра в принципе была наша — сравняли, хотели дожать, но не получилось. В матче за бронзовые медали нужно будет найти эмоции, сделать болельщикам подарок, пускай не золото, но бронза — тоже результат».
Защитник россиян Егор Воронков отметил, что по ходу турнира команда
«Команда очень сильно поменялась во время турнира, все сплотились, бились друг за друга. Не проигрывали единоборства, стали лучше играть в обороне, а в атаке держали шайбу. (Голкипер Илья) Самсонов — лидер команды, он нас поддержал. В нужные моменты спасал, исправлял наши ошибки. Отдали много эмоций, завтрашняя игра будет тяжелой. Мы с ребятами еще соберемся, поговорим. Но надо до конца играть, биться», — подчеркнул Воронков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter