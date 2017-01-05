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5 января 2017, 12:35 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Молодёжная сборная России впервые не вышла в финал МЧМ при Брагине

Сборная России среди игроков не старше 20 лет впервые не пробилась в финал молодёжного чемпионата мира под руководством Валерия Брагина.

Напомним, в полуфинале МЧМ-2017 россияне уступили команде США — 3:4 Б.

Брагин возглавляет молодёжную сборную России с июля 2014 года, также он тренировал команду с марта 2010 по май 2012 года. За это время команда один раз победила на МЧМ (2011 год), а также трижды становилась серебряным призёром, уступая в финале (2012, 2015, 2016).

Второй финалист МЧМ-2017 определится в противостоянии Канады и Швеции.
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