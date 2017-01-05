Молодёжная сборная России впервые не вышла в финал МЧМ при Брагине

Напомним, в полуфинале МЧМ-2017 россияне уступили команде США — 3:4 Б.



Брагин возглавляет молодёжную сборную России с июля 2014 года, также он тренировал команду с марта 2010 по май 2012 года. За это время команда один раз победила на МЧМ (2011 год), а также трижды становилась серебряным призёром, уступая в финале (2012, 2015, 2016).



Второй финалист МЧМ-2017 определится в противостоянии Канады и Швеции.