Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28338115/
5 января 2017, 11:15 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Никакого заговора, обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США

«СЭ» рассказывает о скандале, приключившемся во время полуфинального матча российской сборной против американцев, и объясняет, почему в возникшей ситуации стоит винить слабую информационную политику международной федерации хоккея и организаторов игры.

СЭ рассказывает о скандале приключившемся во время полуфинального матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира против сборной США вела в счете в серии послематчевых буллитов 1:0 после двух бросков каждой из сторон, и тут Андерсон, бросавший у американцев третьим, не сумел переиграть Самсонова, что по старым правилам означало бы победу россиян. Трибуны взревели, кого-то из игроков сборной России захлестнули эмоции, и началось небольшое празднование, затронувшее однако далеко не всех. Валерий Брагин быстро всех успокоил. После пяти бросков каждой из сторон счет стал 2:2. Дальше уже пошли тай-брейки: Гурьянов забил, Терри ответил, Полунин угодил в штангу, и снова вышедший Терри оформил победу американцев. Трой реализовал три буллита из трех, и американцы впервые сумели обыграть сборную России в плей-офф МЧМ — с восьмой попытки.

Интересно, что организаторы тоже были не в курсе новых правил: после промаха Андерсона прозвучала сирена об окончании матча, кроме того, открыли выход со льда. Ну, а перед броском Капризова (последним в пятом раунде) запутались уже судьи: они посчитали, что все 10 попыток команды уже выполнили, но успели исправиться.

КАК ПОМЕНЯЛОСЬ ПРАВИЛО И КОГДА

20 мая на конгрессе ИИХФ в Москве во время чемпионата мира-2016, проходившего в России. Участники конгресса проголосовали за введение овертаймов в формате «3 на 3» на групповых стадиях международных турниров, а также за изменения правил в плей-офф — в дополнительное время и в сериях буллитов. В четвертьфиналах, полуфиналах и матчах за бронзу теперь полагается играть 10-минутные овертаймы в формате «4 на 4», а если дело доходит до серии буллитов — она должна состоять из пяти раундов, а не из трех, как на групповом этапе. В финале играется 20-минутный овертайм в формате «5 на 5», серия буллитов также состоит минимум из пяти раундов. Изменения в правилах вступили в силу сразу по окончании чемпионата мира.

А ЧТО В РЕГЛАМЕНТЕ?

На официальном сайте молодежного чемпионата мира о новых правилах в плей-офф касательно буллитов не было сказано ровным счетом ничего. Сообщалось лишь о серии из трех раундов.

Ну, а после того как сборная России проиграла американцам, правила дополнили, добавив ту самую норму о сериях буллитов из пяти раундов в плей-офф.

Стоит отметить, что в официальной книге правил ИИХФ процедура проведения серий буллитов прописана в точности так, как и должна быть.

ЗНАЛА ЛИ СБОРНАЯ?

Главный тренер сборной России Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что и тренерский штаб национальной команды, и игроки все прекрасно знали об изменениях в правилах.

— Все ребята знали, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал праздновать после третьего броска американцев. Мы и перед четвертьфиналом знали о новых правилах, — признался Брагин с улыбкой.

КТО ЧТО СКАЗАЛ?

Боб МОЦКО, главный тренер сборной США:

— Команда, которую я тренирую — Сент-Клауд Стейт Юниверсити — ни разу не выигрывала серию буллитов под моим руководством (Моцко возглавляет Сент-Клауд уже 12 лет — прим. «СЭ»), так что я был очень обеспокоен. Я впервые участвовал в такой удивительной серии. Что касается Троя Терри, то у него в венах лед. У него даже пульс не изменился, несмотря на невероятное напряжение (Терри забил три из трех буллитов — прим. «СЭ»).

Трой ТЕРРИ, нападающий сборной США, герой буллитной серии:

— Мне очень льстят сравнения с Оши (Оши реализовал 4 из 6 буллитов в матче со сборной России на Олимпиаде в Сочи — прим. «СЭ»), но мы пока с разных планет.

Денис ГУРЬЯНОВ, форвард сборной России, забросивший две шайбы в основное время и дважды реализовавший буллиты:

— Я знал, что надо исполнять по пять буллитов. Но буллиты — лотерея. Кому-то везет больше, кому-то — меньше. Мне еще в «Ладе» Артис Аболс это говорил, что буллиты — это лотерея. И нам сегодня в них не повезло. Буллиты отрабатывали, конечно. И после трех раундов эмоции оставались. Хотя несколько человек поехали праздновать победу, они не знали про пять буллитов.

Александр ПОЛУНИН, форвард сборной России, попавший в штангу в решающем раунде серии буллитов:

— Не думаю, что ребята выплеснули эмоции после трех попыток. Просто не услышали, что теперь бьем по пять буллитов, а не три как при старой системе. Что касается моей не реализованной попытки, то я сам виноват — бросил не туда, куда надо было.

Кирилл КАПРИЗОВ, лидер сборной России:

— Нас сразу предупредили, что в буллитах будет пять раундов. Почему побежали радоваться? Наверное, не все услышали это.

КАК РЕАГИРОВАЛИ КОММЕНТАТОРЫ?

Комментаторы «Матч ТВ» Денис Казанский и Сергей Гимаев были смущены тем, что серия буллитов продлилась и после трех раундов. Все потому, что на официальном сайте, как уже говорилось, ничего о новой норме не было написано. Точно так же были смущены шведские комментаторы и представители канадского радио. И только комментаторы TSN Горд Миллер и Джим Хьюсон оказались в курсе изменений правил.

4.01.2017 23:00 Плей-офф: 1/2 финала Centre Bell
США U-20 4:3 Б Россия U-20
(1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Тайлер Парсонс Илья Самсонов
1-й период
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев) 11:54
19:05 Колин Уайт (К. Келлер, К. Джонс)
2-й период
Денис Гурьянов (В. Кудако, П. Карнаухов) 21:17
Данил Юртайкин 24:52
Яков Тренин 29:43
30:23 Люк Канин (Дж. Гринуэй, Дж. Бракко)
33:40 Чарли Макэвой
36:21 Колин Уайт (Дж. Андерсон, К. Келлер)
Павел Карнаухов 39:46
3-й период
45:14 Клейтон Келлер
Денис Гурьянов 46:04
46:59
Серия буллитов - победный бросок
Т. Терри
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Дарси Берчелл (Канада)
Главный судья Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
Новости Матчи Состав
США U-20
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
05 января

Все о скандальных буллитах в матче Россия - США

Наш футбол скоро рухнет. Интервью недели

ЦСКА нашел нового Мусу