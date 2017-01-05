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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира против сборной США вела в счете в серии послематчевых буллитов 1:0 после двух бросков каждой из сторон, и тут Андерсон, бросавший у американцев третьим, не сумел переиграть Самсонова, что по старым правилам означало бы победу россиян. Трибуны взревели, кого-то из игроков сборной России захлестнули эмоции, и началось небольшое празднование, затронувшее однако далеко не всех. Валерий Брагин быстро всех успокоил. После пяти бросков каждой из сторон счет стал 2:2. Дальше уже пошли тай-брейки: Гурьянов забил, Терри ответил, Полунин угодил в штангу, и снова вышедший Терри оформил победу американцев. Трой реализовал три буллита из трех, и американцы впервые сумели обыграть сборную России в плей-офф МЧМ — с восьмой попытки.

Интересно, что организаторы тоже были не в курсе новых правил: после промаха Андерсона прозвучала сирена об окончании матча, кроме того, открыли выход со льда. Ну, а перед броском Капризова (последним в пятом раунде) запутались уже судьи: они посчитали, что все 10 попыток команды уже выполнили, но успели исправиться.

КАК ПОМЕНЯЛОСЬ ПРАВИЛО И КОГДА

20 мая на конгрессе ИИХФ в Москве во время чемпионата мира-2016, проходившего в России. Участники конгресса проголосовали за введение овертаймов в формате «3 на 3» на групповых стадиях международных турниров, а также за изменения правил в плей-офф — в дополнительное время и в сериях буллитов. В четвертьфиналах, полуфиналах и матчах за бронзу теперь полагается играть 10-минутные овертаймы в формате «4 на 4», а если дело доходит до серии буллитов — она должна состоять из пяти раундов, а не из трех, как на групповом этапе. В финале играется 20-минутный овертайм в формате «5 на 5», серия буллитов также состоит минимум из пяти раундов. Изменения в правилах вступили в силу сразу по окончании чемпионата мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">К этому стоит добавить, что серии буллитов в плей-офф будут состоять из пяти раундов, а не из трех <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%A7%D0%9C?src=hash">#МЧМ</a> <a href="https://t.co/NfqTgCnFOA">https://t.co/NfqTgCnFOA</a></p>— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) <a href="https://twitter.com/IgorEronkoRus/status/813426863301337088">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А ЧТО В РЕГЛАМЕНТЕ?

На официальном сайте молодежного чемпионата мира о новых правилах в плей-офф касательно буллитов не было сказано ровным счетом ничего. Сообщалось лишь о серии из трех раундов.

Ну, а после того как сборная России проиграла американцам, правила дополнили, добавив ту самую норму о сериях буллитов из пяти раундов в плей-офф.

Стоит отметить, что в официальной книге правил ИИХФ процедура проведения серий буллитов прописана в точности так, как и должна быть.

ЗНАЛА ЛИ СБОРНАЯ?

Главный тренер сборной России Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что и тренерский штаб национальной команды, и игроки все прекрасно знали об изменениях в правилах.

— Все ребята знали, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал праздновать после третьего броска американцев. Мы и перед четвертьфиналом знали о новых правилах, — признался Брагин с улыбкой.

КТО ЧТО СКАЗАЛ?

Боб МОЦКО, главный тренер сборной США:

— Команда, которую я тренирую — Сент-Клауд Стейт Юниверсити — ни разу не выигрывала серию буллитов под моим руководством (Моцко возглавляет Сент-Клауд уже 12 лет — прим. «СЭ»), так что я был очень обеспокоен. Я впервые участвовал в такой удивительной серии. Что касается Троя Терри, то у него в венах лед. У него даже пульс не изменился, несмотря на невероятное напряжение (Терри забил три из трех буллитов — прим. «СЭ»).

Трой ТЕРРИ, нападающий сборной США, герой буллитной серии:

— Мне очень льстят сравнения с Оши (Оши реализовал 4 из 6 буллитов в матче со сборной России на Олимпиаде в Сочи — прим. «СЭ»), но мы пока с разных планет.

Денис ГУРЬЯНОВ, форвард сборной России, забросивший две шайбы в основное время и дважды реализовавший буллиты:

— Я знал, что надо исполнять по пять буллитов. Но буллиты — лотерея. Кому-то везет больше, кому-то — меньше. Мне еще в «Ладе» Артис Аболс это говорил, что буллиты — это лотерея. И нам сегодня в них не повезло. Буллиты отрабатывали, конечно. И после трех раундов эмоции оставались. Хотя несколько человек поехали праздновать победу, они не знали про пять буллитов.

Александр ПОЛУНИН, форвард сборной России, попавший в штангу в решающем раунде серии буллитов:

— Не думаю, что ребята выплеснули эмоции после трех попыток. Просто не услышали, что теперь бьем по пять буллитов, а не три как при старой системе. Что касается моей не реализованной попытки, то я сам виноват — бросил не туда, куда надо было.

Кирилл КАПРИЗОВ, лидер сборной России:

— Нас сразу предупредили, что в буллитах будет пять раундов. Почему побежали радоваться? Наверное, не все услышали это.

КАК РЕАГИРОВАЛИ КОММЕНТАТОРЫ?

Комментаторы «Матч ТВ» Денис Казанский и Сергей Гимаев были смущены тем, что серия буллитов продлилась и после трех раундов. Все потому, что на официальном сайте, как уже говорилось, ничего о новой норме не было написано. Точно так же были смущены шведские комментаторы и представители канадского радио. И только комментаторы TSN Горд Миллер и Джим Хьюсон оказались в курсе изменений правил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мы все зависли. В правилах на официальном сайте IIHF нет про 5 буллитов. Только TSN было в курсе о 5. Остальные коллеги кричали про Россию!</p>— Kazansky Den (@kazanskyden79) <a href="https://twitter.com/kazanskyden79/status/816783809907720192">4 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Не только мы в шоке, но и шведы, канадские радийщики. Никто не в курсе когда изменили правила.</p>— Kazansky Den (@kazanskyden79) <a href="https://twitter.com/kazanskyden79/status/816784344161390593">4 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>