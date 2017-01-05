Никакого заговора, обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
«СЭ» рассказывает о скандале, приключившемся во время полуфинального матча российской сборной против американцев, и объясняет, почему в возникшей ситуации стоит винить слабую информационную политику международной федерации хоккея и организаторов игры.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира против сборной США вела в счете в серии послематчевых буллитов 1:0 после двух бросков каждой из сторон, и тут Андерсон, бросавший у американцев третьим, не сумел переиграть Самсонова, что по старым правилам означало бы победу россиян. Трибуны взревели,
Интересно, что организаторы тоже были не в курсе новых правил: после промаха Андерсона прозвучала сирена об окончании матча, кроме того, открыли выход со льда. Ну, а перед броском Капризова (последним в пятом раунде) запутались уже судьи: они посчитали, что все 10 попыток команды уже выполнили, но успели исправиться.
КАК ПОМЕНЯЛОСЬ ПРАВИЛО И КОГДА
20 мая на конгрессе ИИХФ в Москве во время чемпионата мира-2016, проходившего в России. Участники конгресса проголосовали за введение овертаймов в формате «3 на 3» на групповых стадиях международных турниров, а также за изменения правил в
А ЧТО В РЕГЛАМЕНТЕ?
На официальном сайте молодежного чемпионата мира о новых правилах в
Ну, а после того как сборная России проиграла американцам, правила дополнили, добавив ту самую норму о сериях буллитов из пяти раундов в
Стоит отметить, что в официальной книге правил ИИХФ процедура проведения серий буллитов прописана в точности так, как и должна быть.
ЗНАЛА ЛИ СБОРНАЯ?
Главный тренер сборной России Валерий Брагин на послематчевой
— Все ребята знали, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал праздновать после третьего броска американцев. Мы и перед четвертьфиналом знали о новых правилах, — признался Брагин с улыбкой.
КТО ЧТО СКАЗАЛ?
Боб МОЦКО, главный тренер сборной США:
— Команда, которую я тренирую —
Трой ТЕРРИ, нападающий сборной США, герой буллитной серии:
— Мне очень льстят сравнения с Оши (Оши реализовал 4 из 6 буллитов в матче со сборной России на Олимпиаде в Сочи — прим. «СЭ»), но мы пока с разных планет.
Денис ГУРЬЯНОВ, форвард сборной России, забросивший две шайбы в основное время и дважды реализовавший буллиты:
— Я знал, что надо исполнять по пять буллитов. Но буллиты — лотерея.
Александр ПОЛУНИН, форвард сборной России, попавший в штангу в решающем раунде серии буллитов:
— Не думаю, что ребята выплеснули эмоции после трех попыток. Просто не услышали, что теперь бьем по пять буллитов, а не три как при старой системе. Что касается моей не реализованной попытки, то я сам виноват — бросил не туда, куда надо было.
Кирилл КАПРИЗОВ, лидер сборной России:
— Нас сразу предупредили, что в буллитах будет пять раундов. Почему побежали радоваться? Наверное, не все услышали это.
КАК РЕАГИРОВАЛИ КОММЕНТАТОРЫ?
Комментаторы «Матч ТВ» Денис Казанский и Сергей Гимаев были смущены тем, что серия буллитов продлилась и после трех раундов. Все потому, что на официальном сайте, как уже говорилось, ничего о новой норме не было написано. Точно так же были смущены шведские комментаторы и представители канадского радио. И только комментаторы TSN Горд Миллер и Джим Хьюсон оказались в курсе изменений правил.
|4.01.2017 23:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Centre Bell
|США U-20
|4:3 Б
|Россия U-20
|(1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
|Боб Моцко
|Валерий Брагин
|Тайлер Парсонс
|Илья Самсонов
|1-й период
|Кирилл Капризов (Мих. Воробьев)
|11:54
|19:05
|Колин Уайт (К. Келлер, К. Джонс)
|2-й период
|Денис Гурьянов (В. Кудако, П. Карнаухов)
|21:17
|Данил Юртайкин
|24:52
|Яков Тренин
|29:43
|30:23
|Люк Канин (Дж. Гринуэй, Дж. Бракко)
|33:40
|Чарли Макэвой
|36:21
|Колин Уайт (Дж. Андерсон, К. Келлер)
|Павел Карнаухов
|39:46
|3-й период
|45:14
|Клейтон Келлер
|Денис Гурьянов
|46:04
|46:59
|Т. Терри
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Дарси Берчелл (Канада)
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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