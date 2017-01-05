Валерий Брагин: Многие ли игроки плакали в раздевалке? Я ушел, не видел

— Конечно, мы расстроены, — сказал Брагин. — Все рядом было. Но это хоккей. Вот так случилось. По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет. Какие-то были ошибки, все понятно. Но я всегда говорил, что главное — характер. Он определяет.

Мы проигрывали 2:3, но не сдавались, боролись. Были моменты, при счете 3:3 имели шанс забить. Но на буллитах немного не хватило.

— Видно, что вы поменяли игру после матча против США в группе. Себя не в чем упрекнуть? Вы все сделали?

— Все сделали, все разложили. И ребята поняли, как нужно играть. Нет в Америке ничего сверхъестественного, такие же хоккеисты. Мы сегодня играли более уверенно и нагло. Второй период получился очень хорошим, с преимуществом.

— Вот так бывает, что и упрекнуть себя не в чем, но победы нет.

— Ну да. А буллитная серия — она и есть буллитная серия. Мы вели, а в итоге проиграли.

— Вы решили поставить Полунина на седьмой буллит?

— Да. У него один финт не прошел, но были еще хорошие в запасе. Мы же тренировались, готовились. Полунин хорошо бьет буллиты. Но видите, вратарь отразил бросок краем ловушки.

— Справедливы ли вообще буллиты в таких матчах? Пусть играют до заброшенной шайбы.

— Ну может быть да. Так можно выявить, кто по-настоящему сильнее. А буллиты — это такая штука… Видите, один игрок у США нашелся — более хладнокровный. Три раза забил.

— А вы довольны тем, как мы в овертайме сыграли? Показалось, что Россия побаивалась идти вперед.

— Нет-нет. Но проблема в том, что в последних матчах мы действовали в три пятерки. И Кирилл Капризов наелся под конец, и Воробьев… Свежести не хватало игрокам. Но я бы не сказал, что мы слишком осторожничали. Америка хотела выиграть в овертайме, но и мы тоже.

— Как себя чувствует наш вратарь Илья Самсонов?

— Его все поддержали. Это хоккей. Вот в первом периоде он много выручал. Всякое бывает. Его сэйв в овертайме? Я и не такое видел! Молодец парень.

— Но у вас не возникало мысли заменить Самсонова после первой шайбы?

— Нет. Второй гол нам забили в пустые ворота. Третий — был бросок из-под игрока. Защитник закрыл, Самсонов вообще не видел момент. Я был не сказал, что там его вина. Первый гол — да.

— Как подготовить команду к матчу за бронзу?

— Я уже им сказал в раздевалке: «Надо дальше готовиться. Всякое бывает в хоккее». Обидно, очень обидно. Но у нас еще игра впереди. Всех успокоил….

— Плакали многие?

— Я ушел, не видел.

— Для вас это будет первый матч за третье место. Обычно вы в финал выходили.

— Ну да.

— Волнуетесь?

— Такова работа.