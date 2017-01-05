Валерий Брагин: Многие ли игроки плакали в раздевалке? Я ушел, не видел
Главный тренер Валерий Брагин в беседе с журналистами подвел итоги полуфинала США — Россия (4:3 бул.).
— Конечно, мы расстроены, — сказал Брагин. — Все рядом было. Но это хоккей. Вот так случилось. По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет.
Мы проигрывали 2:3, но не сдавались, боролись. Были моменты, при счете 3:3 имели шанс забить. Но на буллитах немного не хватило.
— Видно, что вы поменяли игру после матча против США в группе. Себя не в чем упрекнуть? Вы все сделали?
— Все сделали, все разложили. И ребята поняли, как нужно играть. Нет в Америке ничего сверхъестественного, такие же хоккеисты. Мы сегодня играли более уверенно и нагло. Второй период получился очень хорошим, с преимуществом.
— Вот так бывает, что и упрекнуть себя не в чем, но победы нет.
— Ну да. А буллитная серия — она и есть буллитная серия. Мы вели, а в итоге проиграли.
— Вы решили поставить Полунина на седьмой буллит?
— Да. У него один финт не прошел, но были еще хорошие в запасе. Мы же тренировались, готовились. Полунин хорошо бьет буллиты. Но видите, вратарь отразил бросок краем ловушки.
— Справедливы ли вообще буллиты в таких матчах? Пусть играют до заброшенной шайбы.
— Ну может быть да. Так можно выявить, кто
— А вы довольны тем, как мы в овертайме сыграли? Показалось, что Россия побаивалась идти вперед.
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— Как себя чувствует наш вратарь Илья Самсонов?
— Его все поддержали. Это хоккей. Вот в первом периоде он много выручал. Всякое бывает. Его сэйв в овертайме? Я и не такое видел! Молодец парень.
— Но у вас не возникало мысли заменить Самсонова после первой шайбы?
— Нет. Второй гол нам забили в пустые ворота. Третий — был бросок
— Как подготовить команду к матчу за бронзу?
— Я уже им сказал в раздевалке: «Надо дальше готовиться. Всякое бывает в хоккее». Обидно, очень обидно. Но у нас еще игра впереди. Всех успокоил….
— Плакали многие?
— Я ушел, не видел.
— Для вас это будет первый матч за третье место. Обычно вы в финал выходили.
— Ну да.
— Волнуетесь?
— Такова работа.
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