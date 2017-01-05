ФХР на директорате МЧМ укажет организаторам на допущенные нарушения во время буллитной серии

В нем подчеркивается, что команда Валерия Брагина знала о формате проведения серии штрафных бросков. При этом, организаторы турнира и судьи допустили нарушения во время буллитов.

В соответствии со спортивным регламентом ИИХФ в плей-офф чемпионатов мира, за исключением медальных матчей, овертайм играется 10 минут до первой заброшенной шайбы. В случае отсутствия голов — команды проводят серию буллитов.

​Глава 23 Спортивного регламента ИИХФ «Процедура послематчевых штрафных бросков» гласит:

​"Процедура буллитной серии включает троих исполнителей от каждой команды в матчах предварительного раунда или пятерых исполнителей в матчах плей-офф, матча за бронзовые или золотые награды.

​Описание процедуры проведения буллитной серии находится в открытом доступе, в частности, на официальном сайте Международной федерации хоккея. Безусловно, тренерский штаб и игроки молодежной сборной России уведомлены о действующем регламенте.

​В отличие от представителей некоторых российских СМИ, которые ввели в заблуждение болельщиков. У организаторов матча также возникла путаница, в связи с чем после третьего промаха сборной США при заброшенном буллите российской команды в двух попытках прозвучала сирена о завершении матча и была открыта калитка со льда. Более того, путаница в действиях судей продолжилась и после пятого по счету буллита США, благодаря которому команда сравняла счет в буллитной серии. Судьи на льду посчитали, что обе команды завершили серию из пяти бросков, хотя у сборной России оставалась одна попытка в запасе.

На сегодняшнем директорате турнира российская сторона укажет организаторам на допущенные нарушения и будет ждать официальной реакции ИИХФ.