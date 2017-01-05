Макэвой: Хоккеист сборной США Терри в игре с РФ доказал, что лед у него в крови
Форвард молодежной сборной США по хоккею (игроки не старше 20 лет) Трой Терри в полуфинале чемпионата мира против команды России доказал, что лед у него в крови, заявил защитник американцев Чарли Макэвой.
Встреча, прошедшая в среду в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Терри реализовал все три свои попытки в послематчевой серии буллитов.
«Он (Терри) обладает большим мастерством, у него великолепные руки. Лед у него в крови, и сегодня он это доказал», — цитирует Макэвоя официальный сайт турнира.
«Я еще никогда не был частью
Во втором полуфинале встречаются команды Канады и Швеции. Матч за третье место и финал пройдут 5 января.
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