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5 января 2017, 11:35 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Макэвой: Хоккеист сборной США Терри в игре с РФ доказал, что лед у него в крови

Форвард молодежной сборной США по хоккею (игроки не старше 20 лет) Трой Терри в полуфинале чемпионата мира против команды России доказал, что лед у него в крови, заявил защитник американцев Чарли Макэвой.

Встреча, прошедшая в среду в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Терри реализовал все три свои попытки в послематчевой серии буллитов.

«Он (Терри) обладает большим мастерством, у него великолепные руки. Лед у него в крови, и сегодня он это доказал», — цитирует Макэвоя официальный сайт турнира.

«Я еще никогда не был частью чего-то подобного. Это просто сумасшествие, это невероятно вот так победить и попасть в финал, — отметил форвард Клейтон Келлер. — В серии буллитов, когда я смотрел на лед, то они забивали, а когда отворачивался, то наш вратарь делал сейв. Так что последние пару бросков я не видел, и все вышло, как надо».

Во втором полуфинале встречаются команды Канады и Швеции. Матч за третье место и финал пройдут 5 января.
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